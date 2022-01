Las cifras aparecen en el diario “La Capital” el 21 de diciembre de 2021: “En la provincia se realizaron 1.500 abortos y en el país 25.000”. Todo un triunfo debe pensar nuestro presidente, desde que promulgó la ley del aborto legal: “Ya matamos 25.000 inocentes en nuestros hospitales”. ¡Cuántas generaciones sin nacer! Mi nieta, de pocos años, me dijo un día: “Abuela si vos no hubieses nacido, mi papá tampoco. Y si tus padres no hubiesen nacido, vos tampoco”, y siguió la escala de generación a generación. Una niña de pocos años con una conciencia de adulta. Como quedé muda, me dijo: “Es así, ¿no?”. “Sí”, le dije y siguió jugando. Ojalá siempre tengamos conciencia de niños y no “razones de adultos” para eliminar inocentes que no pueden defenderse. Y aludiendo a una carta enviada el día 14 de enero 2022 a “La Capital” contra los dichos del Papa sobre el tema hijos, él se refiere al clima materialista que hoy se vive: Tener una familia tipo, una nena y un nene y aunque le pidan otro hermanito, no se los escucha. Tal vez, después de muchos años, cuando peinamos canas nos damos cuenta que ellos tenían razón. Nuevamente, tener conciencia de niños.