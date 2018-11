Concejales equivocados

Hace un tiempo pude conocer un aeropuerto en París, el cual tenía un compartimento dividido para que pudieran orar musulmanes, católicos, y otras religiones, cada uno en el lugar donde quería manifestar su fe y encontrarse con su Dios. Me sorprendió para bien esa realidad de tolerancia en la que podemos convivir y aceptar la existencia de otras formas de vida y creencias. Lamentablemente, nuestros concejales se están equivocando porque no es solución querer sacar de hospitales y escuelas las imágenes religiosas ya que para nuestra cultura y nuestras raíces son muy importantes y dan paz a las personas que necesitan recurrir a ellas en momentos de dolor, de alegría. Muestra de ello son los multitudinarios Vía Crucis del padre Ignacio, las procesiones de la Virgen del Rosario, las semanas caminando de pueblos alejados para llegar a la fiesta del Señor del Milagro en Salta, entre otros eventos. Señores concejales, estamos en urgencia social, no gasten energía en lo que no necesitamos. Trabajen por el bien común, trabajen para que los ancianos abandonados tengan acceso a lugares dignos para poder vivir, para que los niños abandonados sean bien acogidos, para que tengamos hospitales dignos y con camas para todos, para que se ponga fin a la delincuencia. Dediquen energías en lo que de verdad necesitamos en nuestra ciudad y para lo cual fueron elegidos.

Florencia Luzuriaga

DNI 16.333.978