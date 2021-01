Complicaciones que se reiteran en las prestaciones de salud

De igual manera la chica que se comunicó conmigo en junio 2020 dijo que dicho aumento, según mis aportes, era de $2500 como máximo y ya estoy en $6900.

Esto me generó una situación incómoda ya que mi hija padece problemas de tiroides y epilepsia, y toma todos los meses un anticonvulsivo que tengo que comprar por mi cuenta. Luego ellos me lo reintegran en un 40%. Ya solicité el reintegro del 70% y aún sigo sin novedad. Ahora, cuando tienen ganas hacen el descuento, y lo aplican al mes que se les antoja, aplicándolo a mi cuota final, cuando yo lo quiero acreditado en mi cuenta.

Mi hijo tiene síndrome de Tourette y también necesita tratamiento, medicina y psicólogo que sale de mi bolsillo. Al entrar a AMR, estas patologías no la tenían en su vademecum. Lo digo porque ahora buscar otra obra social sería un problema. No porque no los acepten, sino porque me pedirían una cuota muy superior. Es decir, si bien puedo buscar otra obra social, siento que estoy de rehén por sus malos manejos.

Otra dificultad. Desde el 09/10/2020 tuve Covid- 19. Me informaron que el hisopado, si era por contacto estrecho, no me lo cubrían. Y cuando necesité una radiografía de pulmón, recetada por uno de los médicos de Urgencias, para lo cual necesitaba un traslado dado que no podía trasladarme por mis propios medios por mi gran carga viral, me comunicaron que el traslado lo tenía que abonar yo. Tuve que pedirle a un familiar directo que me traslade hasta el Hospital Español, donde estuve esperando por lo menos dos horas para realizarme dicho estudio y que me atienda un médico. Espero una respuesta de esta obra social.

José Eduardo Fabris

DNI 20.173.631