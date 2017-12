Complejo Parque de España

El Complejo Cultural Parque de España cumplió 25 años. El 28 de noviembre de 1992 se inauguró el Complejo Cultural Parque de España, quizás la obra más trascendente e importante para Rosario. Por fuera de sus valores arquitectónicos, se trata de una intervención que logró quebrar la barrera ferrocarriles-puerto, ya en desuso, provocando una apertura hacia el paisaje natural más importante de la región, el río Paraná. Al decir del propio Oriol Bohigas, uno de los autores del anteproyecto, se produjo una verdadera metástasis hacia sus laterales que ha motivado la aparición de otros parques y paseos ribereños, de gran extensión, a ambos lados del Complejo. La actividad inmobiliaria no desaprovechó la oportunidad y aparecieron fantásticas torres, impensables en otros tiempos, nuevos centros de esparcimiento, hoteles de alta gama montados sobre viejos silos, entre otras cosas. En realidad, este proceso comenzó en octubre de 1977 cuando Gerardo Hernández Illanes propuso la creación de un centro educativo en el futuro Parque de España. A partir de entonces, un grupo de españoles y argentinos reunidos primero como Comisión Ejecutiva y luego como Fundación, se ocuparon arduamente de infinidad de actividades y viajes para poder concretar la obra. Veinticinco años después de su inauguración, el paso del tiempo y el vandalismo han producido deterioros que era necesario corregir: se ha restaurado el muro de la "Barraca Victoria", el edificio más antiguo de Rosario, se han replantado cipreses, se han cambiado muros de ladrillos de vidrio por nuevos. Asimismo, se han quitado pintadas sobre los muros, se han lavado las Columnas de Hércules, repintado cielorrasos y dinteles blancos, y sacado todas las adherencias acumuladas durante años. También se ha cambiado la caldera de calefacción, se rehízo el ingreso al teatro, destrozado su mármol travertino por el paso de las patinetas, entre otras tareas de refacción. Estas obras, ordenadas por el infatigable Hernández Illanes, aún no se han terminado y ya han sido nuevamente vandalizadas con nuevos "graffitis" y pintadas de todo tipo, y seguramente seguirán otros daños si no se procede a establecer, por parte de la autoridad que corresponda, una vigilancia permanente. Si se han protegido las flores de El Rosedal del parque de la Independencia con vigilancia privada, si se protegen los espacios deportivos y sociales de los barrios, ¿no será posible lograr lo mismo para el Complejo Cultural Parque de España? Si no se hace, será otra muestra de la otra cara de Rosario: la falta de urbanidad, la de la típica indiferencia hacia las cosas trascendentes.

Horacio Quiroga

Por el futuro de nuestra juventud



Cuando analizo el presente siento tristeza de años perdidos, de corrupción, gobiernos que se interesaron en su beneficio personal y olvidaron el bienestar y la educación de su pueblo. Cuando teníamos el servicio militar, los jóvenes salían con una formación de disciplina, bien alimentados, controlados físicamente. No era perfecto, le faltaba bastante, pero salían mejores que la juventud actual. El servicio militar debería ser formativo y complementario de la educación y cultura que todos los países deben tener. La educación en el hogar es deficiente o nula. Se prioriza el ingreso de dinero, dejando para después la educación de los pequeños. Hoy tenemos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Salimos de 12 años de corrupción, una nación quebrada, vaciada, con un pueblo que paga las consecuencias del robo grosero. Los pueblos aprenden del ejemplo de sus mayores. Cuando se tienen gobiernos corruptos, los ineducados imitan lo que ven. Tratemos de salvar esta juventud. Demos vida a nuestras Fuerzas Armadas para que formen con disciplina, respeto, salud y defensa personal a mujeres y varones. Todos los que cumplan 18 años deberían hacer el servicio militar. Todos deberían salir con primario, secundario y un oficio. Para salir como ciudadanos de primera clase, deberían rendir un examen y los mejor preparados saldrían antes de los cuarteles. Las mujeres deben estar bien preparadas, como los hombres, con las mismas obligaciones y derechos. Formemos el futuro de nuestra juventud, esa es nuestra obligación como mayores. Será justicia.

Carlos A. Borisenko





Con el corazón mirando al sur



Reivindicamos la existencia de pueblos originarios poblando estas tierras expoliadas por la colonización instalada desde la llegada de los "busca fortunas" del siglo XV. Recorrimos con dolor lacerante las páginas de "Las venas abiertas de América Latina", de la mano de Eduardo Galeano que estudió y escribió para acercarnos más historias, o mejor, la otra cara de la historia. Reconocemos la importancia de haber planteado desde nuestro Preámbulo a la Constitución argentina (1853), "...para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino" porque fue la puerta de entrada para la ola inmigratoria que recibimos sobre fines del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX. Exhibimos orgullosamente nuestra condición de argentinos pertenecientes a una clase media ejemplar, tanto en las ciudades como en el campo, pionera, trabajadora, honesta, constructora de los cimientos de una sociedad moderna, generosa y vital. Por lo tanto, repudiamos enérgicamente la acción violenta, antidemocrática y patética de los vagos encapuchados que pretenden apropiarse de lo que jamás ganarían con el sudor de su frente. Incendiando propiedades, perturbando la vida de los lugareños, tratando de instalar un clima de temor en la sociedad. Exigimos a las autoridades intervención rigurosa, con el respeto que merecen todos los ciudadanos y la tolerancia cero que merece esa lacra que hoy se ensaña con un territorio demasiado vapuleado como para tener que seguir soportando el escarnio de los descastados.

Hugo Pietrafesa, Hugo Roberto Roldán, Rubén Jorge Lenti, Susana Tealdi, y siguen las firmas





Inacción de la EPE y la Municipalidad



En calle Brassey al 8300 se desgajó un árbol y una rama de gran porte quedó colgando de los cables de luz. Ocurrió hace más de 20 días, se informó a la Municipalidad y a la EPE, dado que a pocos metros se encuentran los transformadores de la empresa. Obviamente, nadie hizo nada y ayer a la mañana la rama se desprendió cayendo sobre la calle y desafortunadamente sobre un trabajador que estaba desarrollando su tarea. Vaya paradoja para la empresa recolectora de residuos contratada por la Municipalidad. Sufrió heridas de importancia que requirieron la presencia de una ambulancia y traslado a un sanatorio. ¿Casualidad? No, causalidad. ¿Accidente? No, negligencia. A dos cuadras hay una escuela y un colegio, en horas pico esa calle es sumamente transitada por chicos, pudo ser una tragedia. De paso, comunicarse con la línea 147 de "atención al ciudadano" es una quimera. Siempre el tiempo de espera es importante, llamé varias veces para avisar que las luminarias del alumbrado público de esa misma calle Brassey, de Olmos y de Chizzini, se encuentran encendidas en horario diurno y apagadas en el nocturno. Si bien aguardé pacientemente los 10 minutos de espera que marcaba el disco, después de 35 minutos y con el tiempo agotado, la llamada fue cortada. Espero que la señora Mónica Fein tome nota y al menos pida explicaciones, sin dudas hay varios responsables que deben responder por todas estas cosas que ocurrieron en una calle de la ciudad.

Marcelo Dotti





¿Cuáles son las diferencias?



Con motivo de un nuevo aniversario de la muerte de Fidel Castro, quiero compartir estas reflexiones. Dejando de lado las ideologías que cada uno puede tener, me gustaría saber cuáles son las diferencias entre el gobierno de Fidel Castro, y el de Saddam Hussein. La diferencia entre el gobierno de Castro y el de Mohammed Kadaffi. Cuál es la diferencia entre el gobierno de Francisco Franco y Fidel Castro. Qué diferencia hay entre el gobierno de "Papa Doc" Duvallier y el de Castro. Si no la encuentran vamos a uno de cabotaje. Cuál es la diferencia entre el gobierno de Videla y el de Castro. Yo puedo reflexionar sobre las coincidencias, no sobre las diferencias. Todos mataron, fusilaron a sus oponentes. Todos encarcelaron a los disidentes, todos torturan a los sospechosos. Todos suprimieron en mayor o menor grado la libertad de prensa. Todos hicieron un culto a la personalidad de sus dirigentes. Todos sumieron en la pobreza a su pueblo, excepto a la oligarquía gobernante que se enriqueció con los favores del tirano de turno. Hasta aquí llegó mi entendimiento. Las diferencias son que algunos fusilaron y otros "desaparecieron". Todos llevaron oscuridad a su pueblo.

Alfredo Kaminsky





¿Hasta cuándo van a hacer lo que quieran?



Con el incidente en Bariloche ya tienen el muerto que necesitaban. Según la ley, la agresión ilegítima se refiere a todo ataque injustificado, sin razón y sin derecho a un bien legalmente protegido (vida, honor, bienes materiales). Para que esta condición se de, no es necesario que la agresión se haya efectuado, bien puede ser la amenaza de dicho acto, siempre y cuando el peligro sea actual e inminente. Hay que aplicarla con todo rigor a quienes se aparten de las mismas en forma violenta; las civilizaciones se superponen pero no me imagino a las familias del hombre de Cromagnon o de Neardenthal reclamando los territorios que conformaban Pangea. Si corresponde reclamar que lo hagan dentro del Estado de derecho y del marco de la ley, lo que sí es muy evidente que estos muchachos están subvencionados por alguien.

Roberto Rubén Sánchez





