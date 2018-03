Cómo pagar los tarifazos y vivir el resto del mes

Señor presidente: llegan las nuevas tarifas de luz, gas, agua y otras. ¿Podría usted o los integrantes de su séquito explicar cómo hacemos quienes ganamos el salario mínimo o los jubilados con 7.500 pesos para pagar esos importes y vivir el resto del mes? Claro, usted estaba jugando al paddle en Chapadmalal y está preocupado por su lesión lumbar. Seguramente no le faltarán médicos que lo atiendan y no tendrá que pagar un peso. Yo me produje una lesión lumbar reparando una pared y cuando fui a hacerme atender me dieron un turno a 40 días. Al parecer usted no entiende nada de lo que está pasando en la Argentina, mi país, que evidentemente no es el suyo. Siga gobernando para sus amigos y parientes.

