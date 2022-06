Como manga de langostas

Gracias a San Zuckerberg, hoy día muchos rosarinos están conectados en grupos de Whatsapp de barrios, donde se comentan las novedades. Hace poco me llamaron la atención las alertas de los vecinos por los robos de los picaportes, las cubiertas de los autos, baterías, flexibles del medidor del gas, medidores de agua, y la presencia de motochorros robando celulares, y así seguían los comentarios. Está claro que estos no son hechos fortuitos ni aislados. Estamos asistiendo a una desintegración del pacto social. En su teoría del contrato social, Rousseau sostiene que para vivir en sociedad las personas acuerdan derechos y deberes, y que a mayores derechos, mayores deberes; y al revés, que a menores derechos menos deberes. Y la laxitud y el relajamiento de los vínculos sociales que se ven hoy día se deben seguramente a esto: la gente siente que cada vez tiene menos derechos y por lo tanto tampoco siente que tengan que tener deberes. Y en esto no se trata simplemente de un estrato social; la cosa va desde arriba hasta abajo y atraviesa todas las capas de la sociedad. Hay que poner las cosas en perspectiva porque si se buscara penalizar a cada uno de estos actos no alcanzarían las cárceles del país para tanta gente y aún así estos hechos seguirían ocurriendo. Sin embargo, tampoco hay que dejarse llevar por los discursos que buscan particionar o minimizar lo que ocurre hablando de “vandalismos aislados” o que sostienen que “nosotros no somos así”, como si los depredadores fueran marcianos, o de “robos hormiga”. Si de hormigas se tratara lo compararía con una marabunta, aunque también la imagen que esto me recrea es la de una manga de langostas que va arrasando con todo a su paso.