Comentarios innecesarios

Con frecuencia veo por televisión fútbol europeo en que el ex jugador y ahora periodista Enrique Quique Wolf comenta el partido con apreciaciones tan obvias como innecesarias. Debería considerar que está hablando para un público que está viendo lo mismo que él. O sea, nos cuenta algo que nosotros estamos viendo, porque si él estaría en la cancha sería distinto, pero no, lo mira por televisión igual que nosotros, o sea, sería bueno que haga silencio, y luego, en el entretiempo y al final que haga su comentario, si quiere y si no, igual.