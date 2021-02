Colectivos de Rosario, así no

En momentos difíciles de transitar, el buen sentido común debe primar, en las autoridades y la sociedad en su conjunto. Retornan las clases presenciales y si bien no todos los alumnos concurrirán en esta etapa, la experiencia podría tomarse como ejemplo para que el 15 de marzo la concurrencia masiva de estudiantes no aumente los casos de Covid-19. Hasta acá las escuelas y su personal se presentan cuidadosos y concientizados en la tarea. Lo que preocupa es el traslado de los alumnos ida y vuelta. Sobre todo los que deben tomar un colectivo público. Cito un ejemplo como prueba, si bien los rosarinos vivieron situaciones diferentes en otras líneas. Este es relatado por una pasajera de la línea 121 al cual ascendió, después de 45 minutos de atraso, el 12 de febrero pasado a las 8.30 en calle Cerrito y Camilo Aldao. Llenísimo, tanto que para poder marcar su tarjeta tuvo que esperar que bajara gente. Todas las personas juntas, sentadas y paradas, algunas sin barbijos, sin aislamiento, ventanillas cerradas y semiabiertas. Alcohol ausente. Creo que los mínimos cuidados de protección no son respetados por los colectivos urbanos. Y así en breve, el aumento de casos de Covid con todo lo que ello significa, nos haría regresar a fases anteriores. Señores responsables de la salud de la población, así no.