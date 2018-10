Colectivero apurado y mentiroso

El 31 de agosto, estando estacionada en San Martín y 24 de Septiembre dentro de mi auto, pasó a toda velocidad un ómnibus de Rosario Bus y me rompió el espejo del auto. La velocidad que tenía era increíble, lo seguí tocándole bocina y recién me pude encontrar con él en Lamadrid donde le toqué bocina y le grité lo que había pasado pero siguió como si nada. Después de ir a la empresa y presentar la denuncia y todo lo que me habían solicitado y esperar los días que establecieron, me negaron el pago del espejo diciendo que el chofer no reconocía el incidente. El espejo sigue roto y hacer el reclamo judicial sale la mitad de lo que cuesta el espejo. Por lo tanto, prefiero denunciarlo por acá para que la gente tenga en cuenta que no pagan nada. Y si no era el espejo, quizás hubiera sido la puerta o mi cabeza.

Elsa Bonafede

