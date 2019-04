Ciudadanos indefensos

Rosario nunca ha sido visitada (sus barrios) por tantos candidatos a concejal como en esta elección de las Paso 2019. Es increíble como los precandidatos de todas las agrupaciones que se presentan mienten sobre sus visitas a los distintos barrios. Sólo visitan a los que por algún motivo los militantes de su fracción los convocan para ir midiendo sus fuerzas electorales. De ahí que recorran el barrio, pero adentrarse en su corazón hay una gran distancia. Si verdaderamente fueran a los barrios, debería caérseles la cara de vergüenza, a los que ya son concejales a punto de terminar su mandato, como aquellos que intentan ser reelectos o a los que quieren ser elegidos. No han podido en los casi cuatro años solucionar los basurales a cielo abierto (casi 110), falta de alumbrado en las calles, escamonda, yuyales, falta de agua, falta de veredas, calles con baches, manzanas llenas de residuos, veredas rotas, escombros, alimañas, ratones, animales muertos, todo abandonado a la suerte de los ciudadanos que habitan en sus alrededores. Y una vez más vienen con promesas de seguridad y promover fuentes de trabajo, pero no hablan de reducir sus dietas o equipararlas al sueldo de un maestro o trabajador municipal, tener menos asesores y/o colaboradores con un buen sueldo. Sólo se les puede reconocer una muy buena habilidad para mentir en cada ocasión antes y después de cada elección. Bastaría con registrar sus promesas y luego ir haciéndoles recordar el incumplimiento de cada una de ellas. No ataco a la democracia, sí a los vivos que humillan a los ciudadanos honestos, trabajadores y que cumplen con sus impuestos. Creyendo que no tenemos la suficiente capacidad intelectual para comprender hasta dónde llegan sus falacias.

Muchas veces con jactancia quienes ejercen el poder formal de una nación dicen: "Que la historia me juzgue". Hay jerarcas que prometen en campaña aquello que bien saben que dará como resultado lo contrario, la pobreza cero por ejemplo. La realidad, más inteligente que cualquier teoría se empecina en contradecir los dichos del oportunista. Acaso valga recordar una vez más las palabras de Camus: "Los pueblos se rebelan por cansancio o por asco".

Con júbilo el rosarino observo que gran parte de su ciudad cambia para mejor. Los accesos a la misma, el Parque Independencia, el Monumento a la Bandera, el Rosedal, el Acuario, las nuevas paradas de colectivos, entre otras. En el cementerio El Salvador observamos varias mejoras: sobria pintura, nueva rampa, refacción en sus veredas, optimización en la iluminación de su entrada principal. Los muros por avenida Godoy están pintados con banderas argentinas, flameando y uniendo a todos nosotros. No hay banderías deportivas que representarían sólo a un sector de la ciudadanía. En esta refacción, en un lugar de descanso sagrado observamos que en la ochava de Ovidio Lagos y Godoy aparece una pintada que no coincide con la filosofía del resto de sus muros, ya que se trata de una imagen partidaria política. Considero que este hecho no concuerda con la idea general plasmada, pues lo que realmente importa aquí es la unidad nacional, la ciudad de Rosario, su gente y su progreso. Quiero solicitar a las autoridades pertinentes que este lugar de respeto a nuestros seres queridos no contenga imágenes mas allá de aquellas que nos deben unir a todos los argentinos: la Patria, nuestra bandera, todas ellas sobre un color común: Argentina.

Con un 32 por ciento de pobreza admitida sólo una premisa queda incuestionablemente validada en la Argentina: "los argentinos no somos altruistas". Las razones o culpas quedarán para alguna historia susceptible a quién la narre pero la angustia de portar el mote de "pobre", tendida hoy sobre un tercio de la población, pesa. Cuesta creer que muy pocos vislumbraron el que así devendría este hoy de atarse de pies y manos a la gente, de no darles el permiso a hacer. Porque cuando se desmotiva a pensar y se dificulta en todo nivel el construir, una generación de ciudadanos dependientes, y paradójicamente incapaces de establecer lazos solidarios, se gesta. Es entonces cuando la "pobreza", en el más amplio sentido del término, nos alcanza a todos.

