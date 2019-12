¿Ciencia o teología?

Tiempo atrás la ciencia y la teología se llevaban a las patadas. A juzgar por la humildad reflexiva de algunos intelectuales y la apertura inevitable de muchos teólogos, pareciera que algo está cambiando. Hace cuatro siglos apenas, científicos como Kepler, Newton, Giordano Bruno o Galileo, eran cuestionados por sus descubrimientos y algunos fueron a parar a la hoguera. Corrían tiempos de inquisición y era imposible discutir dogmas; poco a poco la ciencia fue desentrañando creencias cerradas aunque dejando a la teología las cuestiones sin respuestas racionales. Algunos sectores siguen negando las evidencias científicas, pero otros, como el jesuita español Manuel Carreira tienen un pensamiento equidistante, aceptan que la ciencia no enseña teología pero la teología no enseña nada de ciencia. Sucede que un científico trabaja sin dogmas sobre hechos concretos y un religioso sobre una cosmovisión sobrenatural de la existencia, lo cual plantea el interrogante ¿se puede compaginar la brecha entre ambos mundos? Una posición rígida considera a Dios como el científico supremo y algunos pensadores como Stephen Gould dicen Dios y la ciencia pueden existir pero cada uno ocupando departamentos aislados. Si bien en Salamanca hay un oratorio y en el Vaticano un observatorio, parece difícil lograr un espacio de complementación y convergencia. No tengo ni pretendo dar en esta breve nota una respuesta precisa, sólo adhiero a lo que decía el astrofísico Lawrence Krauss: "Debemos respetar las posiciones filosóficas de la gente, a menos que sean erróneas". Es posible que Torquemada y los quemadores de ideas hayan pasado a la historia y que hoy no dudemos en diferenciar una creencia de una verdad. Por mi parte me permito considerar a Galileo -el hereje- padre de la ciencia moderna y acaso lo haga también Copérnico -el canónico- a quien imagino intercambiando respetuosamente con él y Aristóteles, (allá arriba) ideas sobre los indescifrables agujeros negros.

Omar Pérez Cantón

Un eterno agradecimiento

El jueves 21 de noviembre entré a la ciudad de Rosario (vivo en Villa Constitución), en mi vehículo con mi señora en trabajo de parto a las 7:30 aproximadamente. A raíz de la urgencia, coloqué balizas y crucé los primeros semáforos de Oroño en rojo. A la altura del Mc Donalds pasé al lado de un patrullero, que al verme cruzar en rojo, se detuvo a mi lado para ver qué pasaba. Al ver la situación, los oficiales sin dudar comenzaron a abrir paso por todo bulevar Oroño hasta el Sanatorio de la Mujer. Al llegar a destino, las fuerzas de seguridad me indicaron por donde entrar al centro de salud y quedaron custodiando mi auto abierto y mal estacionado, siendo ellos los que luego, mientras estábamos en box preparatorio para ingresar a quirófano, me llevaron las llaves de mi vehículo diciéndome que me quedara tranquilo, que ya lo habían estacionado y cerrado, deseándonos que todo saliera bien. A los minutos, nuestro bebé Giovanni estaba con nosotros, sus papás. El rápido accionar de los oficiales nos permitió llegar bien, nunca presté atención al número del móvil y mucho menos a preguntarles sus nombres, los nervios del momento lo impidieron. Me gustaría que publiquen esta carta, quizás dichas personas pueden leerla mientras patrullan la ciudad y se enteren que gracias a su accionar, nos ayudaron a traer a nuestras vidas a Giovanni. Mil gracias Policía de Rosario y personal del Sanatorio de la Mujer, a todos y cada uno de ustedes. Mención especial para quien lideró el equipo de trabajo, el doctor Eduardo Reviglio.

David Marasca, Maru y Giovanni

Visitas nocturnas al cementerio

Es lamentable que sigan permitiendo visitas al cementerio El Salvador por la noche. El Día de la Madre llegué al cementerio a las 17.45 y el guardia me recalcó que a las 18 cerraban. Además, si se hacen las 18 y se cierra el lugar, hay que salir sí o sí por la entrada de Ovidio Lagos, por más que uno haya ingresado por avenida Francia. Según el señor Dante Taparelli van a ver las obras de arte arquitectónicas. ¿Por qué no van de día, en horario de visita? Yo se los digo: van a la noche por morbo, a reírse de nuestros fallecidos y a ver si "ven algún fantasma". Una verdadera falta de respeto.

DNI 14.510.297