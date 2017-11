Chofer desagradable y poco solidario

El viernes 27 de octubre pasado al salir del trabajo a las 13:10, el colectivo de la línea 112, interno 40, que conducía un chofer bastante desagradable, en la esquina de Laprida y Córdoba (donde es la parada de dicha linea) al estar detenido por el semáforo le hice seña y no quiso abrir la puerta para que pudiera acceder al mismo. El colectivo no estaba lleno de pasajeros, simplemente porque no le dio las ganas de hacerlo. Sería bueno que las empresas encargadas de brindar este servicio brinden más educación, responsabilidad y humanidad a los choferes que tienen.

Verónica Zárate