Caso Chocobar, entre otros

Este controvertido caso deja una lección, es que para que se termine con esta oligarquía mediática financiera de los abogados (los jueces son abogados) y se le reconozca al pueblo que ya es lo suficientemente maduro y crecido como para integrar un jurado popular (y, en el supuesto caso de que el jurado se equivoque, somos, nosotros, en definitiva, el ciudadano, el que paga las consecuencias). Lo que estos universitarios diferenciados del ciudadano de a pie por su oligarquía mediática no entienden, es más, nublados por su superioridad académica/universitaria, nunca entenderán, es que el que está en medio de la acción y no sentado detrás de un escritorio, analizando lo que "pasó", tiene que tomar una decisión en fracciones de segundo, no tiene tiempo de leer un expediente/protocolo, mientras consume el cafecito que le entregó la secretaria. La actualidad es que la hipocresía y el cambio del deber por dinero han hecho su reinado en la Justicia, la política y los medios argentinos.

Julio R. Sánchez

DNI 6.043.532