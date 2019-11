Cascos, salvavidas y arneses

En los últimos días se produjeron tres accidentes fatales de esos que se consideran evitables. En efecto, dos hombres se ahogaron en el río tras caer de barcos en los que efectuaban reparaciones, en tanto que un muchacho cayó desde un noveno piso en el que trabajaba sin el imprescindible arnés. Así se perdieron tres vidas jóvenes, aunque no se trata de una cuestión de edad ni de sexo, sino de personas que fallecen a menudo por no tomar los recaudos necesarios. Se sabe que el trabajo en los barcos es riesgoso y que en cualquier momento un operario puede caer al agua por lo que el chaleco salvavidas, aunque incómodo, es fundamental. De igual manera es útil su uso en las embarcaciones recreativas y de carga que navegan por los ríos. Pintores, limpiavidrios, albañiles y electricistas, se "juegan la vida" a veces en los edificios por no utilizar los arneses necesarios. Lentamente los motociclistas y ciclistas van tomando conciencia de la utilidad protectora del casco. Anuncios de concientización como los del simpático Eber Ludueña debieran multiplicarse en los medios para evitar accidentes que si no son fatales, pueden dejar secuelas; accidentes que son evitables con sólo atender las normas de seguridad que son molestas pero salvadoras.

Edgardo Urraco

El dilema de nuestro fútbol

Alguien, acertadamente, dijo: "El fútbol no se va a morir nunca porque vive de la pasión. El problema es que aquí se usufructúa la pasión, ese es el gran dilema de nuestro fútbol". Un fútbol de historias y consecuencias idénticas a la política, donde escasean dirigentes preparados y capaces. Peor aún, no existe la necesaria capacitación complementaria para quienes pretenden ejercer esa función. El tema económico es "un problema eterno en el fútbol". Incluso cuando el país estuvo con más estabilidad, los clubes también vendían jugadores para subsistir. El "dilema" sugiere que "una cosa es el problema económico y otra el ético". Generar recursos es cuestión puramente comercial, pero la ética representa un problema de moral y educación, condición irrestricta tanto para oficialistas como para opositores. Establecer definitivamente reglas, que aunque colisionen con las limitaciones de los propios directivos se cumplan, o sean "castigadas penalmente". Periodísticamente revivimos a diario el famoso "casete mercantilista" utilizado tanto por postulantes como dirigentes activos, igualmente por cómplices comunicadores, muchos de ellos tendenciosamente identificados con personas y/o agrupaciones. Ocultando, voluntaria o involuntariamente, un necesario y saludable sinceramiento. Un dirigente puede acceder al cargo por amor a la camiseta, pero hacerlo confiablemente requiere un "legalmente comprometido" proyecto superador. Todo se empobrece ante una desmedida animosidad política, persiguiendo al club como a un "trofeo de guerra", según refleja la actualidad de Rosario Central. Resulta inaceptable pretender desembarcar en un cargo para después aprender a ejercerlo. Una actividad, profesional o privada, medianamente exitosa, no garantiza dirigentes eficientes (los ejemplos sobran). Innumerables fracasos pretendidamente justificados apelando al chamuyo de "la pesada herencia".

Norberto Ivaldi

Repudio a un nombramiento

Tal como hicimos ya en un comunicado difundido a través de redes sociales, los empleados de la Biblioteca Argentina afirmamos que el repudio a la designación de Marcelo Scalona al frente de esta repartición fue por consenso, y como conclusión de una asamblea. "Exigimos se respete a la actual directora en funciones hasta tanto se realice una transición ordenada, y que los cargos de director y vicedirector se decidan a través de un concurso interno de la Municipalidad destinado a bibliotecólogos profesionales que aspiren a los cargos, para poder contar con un cuerpo directivo acorde a las necesidades y la importancia de esta biblioteca".

Sebastián Navoni