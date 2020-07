Casas más, casas menos

Matando el tiempo de reclusión a la que la cuarentena nos conduce, miraba en los medios las fotos que muestran la casa que se construyó el ex presidente Arturo Frondizi en las arenas de Ostende, un ranchito como podría ser el que posee con orgullo el Pepe Mujica en Uruguay, o la casa de otro ex presidente de nuestro querido país, Arturo Illía (hoy hecho museo); como podría ser más acá en el tiempo el departamento del doctor Alfonsín, sólo cabe una reflexión, gente honrada. Gente que pensó en el país, no en sus bolsillos (o bolsos). Funcionarios a los que se les podrían dedicar horas y horas en debatir (y concluir) si se está o no de acuerdo con sus políticas pero jamás poner en duda que fueron personas de bien, que lucharon por lo que aspiraban lograr: un país más justo y soberano, y lo más importante, "con honestidad, intelectual y de la otra". No son comparables sus vidas austeras con la opulencia en la que vive hoy cualquier funcionario. Propondría al Congreso que sancione una ley para censar los dominios de todos aquellos que actuaron en la política en los últimos 20 años para exponerlos "en fotos" y empapelar con ellas los tribunales de Justicia, contrastándolas con las de estos hombres de bien. No será necesario ningún debate para llegar a conclusiones contundentes; se robaron todo, con la complacencia de la Justicia que durmió todas las denuncias. Por ello la Argentina hoy está como está, no por otra cosa.

Juan José de Guzmán

Gestos que reconfortan el alma

Por este medio quiero agradecer a la señora que atiende en la caja para pagos del comercio Balcarce 54, de calle Circunvalación y French, por su gesto de honradez y decencia al devolverme dinero que di de más al pagar mi compra. Salí muy contento de ese lugar por mi compra, pero me llevé algo más al ver cuántas personas siguen siendo solidarias y honradas, aún en medio de tantas cosas desagradables que puede haber. Muchas gracias a La Capital por permitirme expresar esta alegría.

Fabián Suárez

Robos en el cementerio

Con muchísimo dolor asistí al cementerio de Granadero Baigorria, y encontré profanado el panteón de mi familia porque arrancaron las placas de mis difuntos, haciendo un gran destrozo. Se ve que han robado muchísimas placas en los diferentes pasillos. Pero este latrocinio no es de ahora. Hace mucho que se perpetúa sin que los responsables hagan nada. Quiero saber adónde debo ir para hacer la denuncia de algo que todos saben que ocurre ahí pero que les es indiferente a los responsables.

Susana Vallone

El patético relato de la AFI

En la resolución N° 25.865/20 del 30/6, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) decide cambiarle el nombre al edificio de la calle 25 de Mayo Nº 11 (sede de AFI), de "Martínez de Hoz" a "José Hernández". Gran honor será que dicho edificio lleve el nombre de uno de los grandes autores de la literatura argentina, dándole una voz a los hombres y mujeres de a caballo que hicieron nuestra patria. El motivo por lo cual modifica el nombre es: que el señor Martínez de Hoz fue miembro de la Sociedad Rural, del Club del Progreso y del Jockey Club. Sería bueno recordarle a la interventora Caamaño que el Club del Progreso fue fundado por unitarios y federales después de la Batalla de Caseros, para reconciliar a la patria luego de 30 años de guerra civil entre hermanos. Muy distinto de lo que ella intenta pregonar en los fundamentos de dicha resolución, los cuales arrojan completa ignorancia de la historia de su país. Desde nuestro Club la invitamos a que se acerque a dialogar, así podremos conocer las tareas que está llevando a cabo en la formación de profesionales destinados a la defensa nacional. Defensa que sin lugar a dudas esperan los productores de la Sociedad Rural frente a los atentados terroristas que sufrieron en sus campos en las últimas semanas.

Patricio Dellagiovanna

Socio N° 43.860 (SRA)