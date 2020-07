Carta al sistema educativo (II)

Por la presente quiero dirigirme a la estudiante Pilar Porta (carta de lectores, Diario La Capital; domingo 28 de junio). La misma expresa su insatisfacción por el sistema educativo. Quiero decirte, que como docente, responsable y entregada a mi trabajo al que amo y dedico con pasión, comparto totalmente tus palabras. Y te comento que la mayoría de los docentes piensa exactamente igual a vos, e inclusive se hicieron reclamos al ministerio pidiendo la derogación de esa normativa y por supuesto, como en tantas otras situaciones, hicieron "oídos sordos". Claro que es injusto y va en desmedro de, como vos manifestás, "de los que se esfuerzan, trabajan responsablemente y cumplen"; así lo han sentido también muchos de mis alumnos, que se han expresado en el mismo sentido que vos. Esos alumnos repitentes, en gran medida fueron súper acompañados para no llegar a la instancia de tener que repetir pero no quisieron o no pudieron lograrlo. Si uno analiza la situación, tenemos estos casos de alumnos repetidores, ciclo 2019, inscriptos en 2020, en el año correspondiente a esa situación, que debieran estar trabajando con las tareas virtuales dadas para ese año, que a través de "mesas especiales" pueden pasar en julio al año siguiente, del que no tienen la menor idea, dado que, supuestamente, estuvieron realizando las del año repitente. Como docente, lo único que me consuela de todo esto es pensar que tal vez, algunos puedan, de verdad, aprovechar esta oportunidad para estudiar, mejorar, salir adelante. Para finalizar, Pilar, permíteme estas palabras: que esta "desilusión" o "injusticia" no te aparte de tus objetivos, seguí siendo la alumna responsable que sos, no permitas que nada te aparte de tus metas; seguí esforzándote en alcanzar tus objetivos. Eso nada ni nadie te lo quitará. Estás invirtiendo tu esfuerzo en tu futuro. No debés sentirte mal, tampoco, por expresar lo que sentís, eso no significa que seas mala persona o mala compañera. Es lo que sentís y punto. ¿Puede ser mal visto por otros? Sí, seguramente. Me pasa todo el tiempo. Vivimos en una sociedad "medio careta", donde decir ciertas cosas no es "políticamente correcto", pero callarlas es peor, porque si no parece que todos aceptamos todo. Espero no haberte incomodado, pero sentí la necesidad de acompañarte en tu opinión. Felicitaciones por expresarte con tanta sinceridad.

Susana Palermo

Caños fuera de reglamento

El edificio Fernanda IV, de Montevideo 1249/1253/1255 posee caños antirreglamentarios que desagotan en la vereda, causando innumerables molestias a peatones y propietarios del edificio, especialmente los días de lluvia. Además, se electrifican paredes dado que hay una persiana eléctrica en el local de la planta baja del edificio, que ya se ha caído. Se han hecho denuncias en la Municipalidad. Estamos en peligro de muerte. ¿Que esperan para obligar al consorcio del edificio Fernanda IV a regularizar esta instalación antirreglamentaria? ¿Debe morir alguien?

Fabiana Costa

Pedido al Banco Nación

Cobramos la caja complementaria en el Banco Nación de calle Santa Fe y Entre Ríos. Cada seis meses hay que realizar la supervivencia. Las últimas veces nos hacían hacer la cola en la calle, con gente que cobra otros tipos de beneficios. Desde el 20 de marzo, inicio de la cuarentena, se suspendió la supervivencia por 120 días. Pero desde el 20 de julio, que terminaría la suspensión, no sabemos cómo proceder, ya que la caja complementaria deja la decisión al Banco Nación y, en la sucursal de Santa Fe y Entre Ríos es imposible comunicarse telefónicamente. Quisiéramos saber cómo proceder y esperando que no nos hagan hacer colas en la calle teniendo en cuenta nuestra edad, el frío y el Covid-19.

DNI 5.988.914