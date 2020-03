Carta al señor intendente

Existe una enorme diferencia entre un político y un estadista. Aquel traslada, éste crea. Crear significa diagramar, administrar a favor del ciudadano, procurar políticas de crecimiento o mejoras, insitos en la normativa institucional. El señor intendente expresó, en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo, que su política será multar a cuanto ciudadano infrinja normas de tránsito, habilitando cámaras de todo tipo, asimismo proponer alcoholemia cero. La seguridad vial exige un aporte interdisciplinario, ausente en nuestro municipio, y en cuanto a alcoholemia, debe partirse del principio rector de las ciencias médicas, no hay enfermedades sino enfermos. Quizás en procura de rédito en mayoría que no es sujeto imponible, se olvidan las consecuencias en el sector castigado, desinteresando deficiencias políticas como errores que son de su incumbencia. El objetivo, mera recaudación, ni siquiera se oculta, accediendo al mismo con argumentos no creíbles. Pero volvamos al inicio, un irrito traslado, sin lograr superar las causas de secuelas que intenta paliar. Señor intendente, ello se consigue y desde luego beneficiaría su curricula, si revisara las funciones de su dependencia. Las multas serían para los encargados de la vía publica, plagada de roturas, carencia de señalamiento y no pocas veces intransitables. Multas a los encargados de las aceras de tránsito peatonal, en lamentable estado, con secuelas diarias de accidentes al ciudadano. Multas a Parques y Paseos, Arbolado Público, por el abandono de las especies, talas indiscriminadas, como escamondas imperitas, con daños no recuperables, llevando al ciudadano a daños en la salud por falta de oxigenación, en especial, en la estación estival. Multas a las empresas constructoras, sus técnicos, ingenieros y/o arquitectos, que en cada emprendimiento, o proyectos, a partir del simple cartel, talan las especies arbóreas, dañando bienes públicos. Multas a los supermercados que obstruyen el tránsito en horas pico, sin que nadie haya tomado razón. Multas a la Guardia Urbana, de objetivo incierto, y gravoso costo. Multas a los servicios públicos concesionados que no cumplen con sus obligaciones y dejan las obras inconclusas, o la reconstruyen deficientemente. Ejemplo semáforos sin sincronización. Multas a todo ciudadano que destruye bienes públicos, y los que lo usufructan indebidamente. Los ejemplos son infinitos en nuestros lares. Su avocamiento distingue al estadista, que la sociedad argentina añora. Anido la ilusión, quiero creer, que el nuevo intendente asumirá satisfactoriamente la problemática.

Leonardo E. Gentile Cappella

DNI 6.015.785

El coronavirus y la supervivencia

El notable incremento del número de casos de Covid-19 en nuestro país (todos “importados”) indica que estamos frente al escenario típico de epidemia local que han visto todos los países afectados. Es por ello que se requiere la intervención de las autoridades nacionales pertinentes para dar una respuesta inmediata en consonancia con la presente emergencia para lograr la contención del virus según las indicaciones y los protocolos establecidos por la OMS. En mi opinión, dichas acciones deben incluir la puesta en cuarentena de cualquier persona que provenga de países infectados y la (impopular) medida de limitar reuniones públicas (incluyendo eventos deportivos y festivales musicales), así como planear el cierre de las escuelas llegado el caso. Ya no es cuestión de pedir calma, sino de utilizar el cerebro para lo que ha sido “diseñado”: la supervivencia.

Leonardo Peusner

DNI 571.871

Al viejo doctor de pueblo

Quiero agradecer al doctor Enrique Padula por su tiempo trabajado, por la dedicación a su profesión. Por todo lo que en su vida ha brindado a la comunidad de Peyrano. En lo personal, por su acompañamiento en los momentos difíciles, por las largas charlas compartidas. Le deseo junto a mi familia lo mejor en esta etapa, donde los horarios, el timbre de madrugada, no serán consecuencias de sobresaltos. Gracias por estar.

Graciela Majos

DNI 21.950.748