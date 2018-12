Carta al señor gobernador

Pongo en su conocimiento que en fecha 2 de marzo de 2017 inicié ante la API, expediente Nº 13302-0947932-9, para reclamar devolución de un importe que se me cobró y que se encontraba mal liquidado. Luego de innumerables gestiones y consultas, y en virtud de una carta de lectores dirigida a usted en fecha noviembre de 2017, la API se dignó a contestar mi presentación, y finalmente la Dirección Técnica y Jurídica de dicha Administración aceptó la legitimidad de mi reclamo, por lo que se ordenó una nueva liquidación, que debió realizar la Municipalidad de Rosario por tratarse del impuesto de Patente. Finalizado el trámite el expediente fue remitido a la API, donde desde el mes de mayo del presente año, salvo que se hayan producido circunstancias las cuales no fueron nunca puestas en mi conocimiento, se encuentra en el despacho del señor administrador a la espera de su firma para proceder a la devolución del importe incorrectamente cobrado. Me he comunicado en diversas ocasiones telefónicamente con el despacho del administrador y nunca he encontrado una respuesta a mi requerimiento. Señor Lifschitz, no se trata en este caso de un reclamo ante el cual el silencio de la administración importa negativa, se trata de un reclamo ya consentido y resuelto a favor del contribuyente. Por lo tanto, salvo circunstancias que pudieran justificar el hecho de que el expediente se encuentre a la firma durante siete meses sin resolución (circunstancias que de existir nunca fueron puestas en mi conocimiento pese a mis reiterados llamados telefónicos), nos encontraríamos eventualmente ante la conducta tipificada en nuestro sistema jurídico como incumplimiento o violación de los deberes de funcionario público, al cual le cabe el pertinente reproche penal en cabeza de los funcionarios responsables de tal conducta. Y de persistir esta actitud, negándoseme en los hechos lo que jurídicamente se me reconoce, o sea no procediendo a la devolución de lo incorrectamente cobrado con más la actualización producto de la inusitada demora de la API, se configuraría claramente asimismo la figura de exacciones ilegales. Lamento tener que dirigirme a usted por este medio, pero como advertirá he aguardado un tiempo más que prudencial para hacerlo, y tengo para mí que, si alguna autoridad superior no toma cartas en el asunto, no tendré respuesta alguna por parte de la API. Saludo a usted atentamente.

José Artal Falcón

DNI 93.447.817