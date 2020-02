Carta al presidente de la Nación

Informada de su decisión, señor Presidente, de enviar al Congreso el proyecto de ley para legalizar el aborto que deberá realizarse en instituciones médicas públicas (o privadas), me permito sugerirle que agregue algunos ítems a su proyecto. Solicite a los legisladores que legalicen el acto de matar, por parte de las fuerzas oficiales, a los violadores, a los asesinos, a los delincuentes armados dispuestos a matar. Si no está de acuerdo con lo que propongo, le solicito tenga en cuenta lo siguiente. En lugar de legalizar el acto de quitar la vida a la más inocentes de las criaturas -la que se está gestando en el vientre materno- ponga todo su empeño y el de todos los funcionarios a su cargo que corresponda en educar para evitar embarazos no deseados, en acompañar y asistir a las mujeres embarazadas que lo necesiten, en luchar de verdad contra todo tipo de delito que hace cada vez más insegura la vida de los ciudadanos trabajadores y honrados, en encarnar valores que lleven a la sociedad a sentir el deseo de imitar y asumir como propios porque ya se vivieron en tiempos lejanos.

Celia A. Suárez

DNI 5.661.351