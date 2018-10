Carta Abierta, mentes cerradas

Quienes leemos las noticias de lo que sucede en el mundo en distintos medios y redes sociales, e intentamos mantenernos informados abriendo el abanico a los distintos enfoques que los mismos le dan "al dato", pensábamos por sus cada vez más espaciadas "elucubraciones de la realidad" (que esta gente emitía), que estaban en vías de extinción, pero no. Cada tanto reaparecen, y nos dejan "su montaña de consignas demenciales", como si se tratase de una minuta de la última reunión de trasnochados en un bar cualquiera. Entre Carta Abierta y los cuadernos de Centeno me quedo con éstos. Tienen menos pretensiones pero han hecho cantar a más de uno, mientras que las "cartas cerradas" hacen reír, o llorar, pero no divierten.

Otto Schmucler