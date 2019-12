Carta abierta al presidente

Señor presidente de la Nación, su expresión “poner a la Argentina de pie” es una frase tan fuerte como esperanzadora. Pero no es mágica. En un país como el nuestro, en el cual se han aplastado con el pie los verdaderos valores humanos, el respeto entre quienes piensan distinto ha desaparecido, la codicia es incontrolable como el tránsito, el egoísmo y el “sálvese quien pueda” abunda, la justicia por lenta es injusta y el odio sigue presente en algunos gobernantes, no se puede pensar que su hermosa frase sea un objetivo posible de alcanzar. Y mucho menos si usted está solo en la tarea. Por todas partes se escucha a oponentes y partidarios manifestar los deseos de que a usted le vaya bien, porque así nos iría bien a todos. Linda frase en realidad. Pero si la analizamos un poco parece como si nosotros, el pueblo, no tuviéramos nada que hacer. Solo sentarnos a esperar que usted y su gobierno solucionen al sinnúmero de problemas que nos maltratan desde décadas y más décadas. No es la política la disciplina que más entiendo, pero no puedo dejar de darme cuenta la triste realidad que padecemos los argentinos con pobreza extrema en gran parte de la población, desempleo, un importante deterioro en la clase media y violencia, mucha violencia en la sociedad. Por ello, señor presidente de la Nación, le solicito humildemente que haga más llamados a “todo” el pueblo para que cada uno desde nuestro lugar entendamos la importancia de sumarnos a sus sueños de grandeza aportando un granito de arena. Háblenos, explíquenos en qué y cómo podemos colaborar, todos y cada uno de nosotros, porque podemos hacerlo. Hay mucha, pero mucha gente con deseos y necesidad de hacer las cosas bien en este país, y así quizás junto a usted logremos que su frase “pondremos a la Argentina de pie”, no se diluya en el tiempo. Lo saludo con respeto y esperanza.

Edith Michelotti

DNI 3.995.054