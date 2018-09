Carta abierta al presidente Macri

Ingeniero Macri, con una mirada desde el pueblo le digo que usted ganó las elecciones, no por bueno, sino porque una parte de la gente consideró a su oponente absolutamente inapropiado. Y como no había otro, fue elegido por poca diferencia, sin alegría y con un gran recelo. Recuerdo que usted y sus acompañantes utilizaban en campaña la palabrita seductora "cambiemos". Sonaba lindo. Abría un abanico de sueños postergados. Necesitábamos que nuestros viejos no murieran en la indiferencia, que nuestros jóvenes pudieran educarse en libertad, que la salud no fuera postergada, que la limosna de los planes y otras yerbas se convirtieran en trabajo genuino que permitiera a los padres de familia retomar la cultura del trabajo, evaporada poco a poco gracias a sus antecesores. Necesitábamos dejar de perder jóvenes atrapados por la droga, caminar por las calles sin miedo, abrir las puertas de nuestras casas sin mirar si un delincuente acechaba. Vivir en libertad, soñando y concretando proyectos a futuro, los jóvenes, los más grandes, y también los abuelos. Necesitábamos que nos dejaran de robar. Que la democracia siguiera hacia adelante. Que las instituciones se respetaran y afirmaran. Usted nos permitió soñar un poco, pero en menos de tres años arrancó de un plumazo todos esos sueños. Por eso, cuando usted nos habla por televisión necesitamos ver "en vivo" su rostro de dolor, de vergüenza, de arrepentimiento. Porque no alcanza con reconocer que uno se equivoca, es hora de dejar de equivocarse. Porque mire que está difícil vivir en la Argentina. Hay hambre, las aulas están vacías, los jóvenes navegan por las calles con un ocio forzado, los jubilados parten dejando su dignidad olvidada en el rincón de los despojos. Las fábricas se cierran, los negocios bajan persianas. Nuestros niños tienen hambre de comida, de educación, de salud, de justicia. Quizás lo confunda un poco ver a la gente viajando los fines de semana prolongados o en vacaciones; no debe olvidar que siempre son los menos. Háblenos más seguido presidente, llore si hace falta, sufra con nosotros, no nos muestre un rostro indiferente, sereno, como si todo estuviera bien y nada fuera tan grave, porque eso no es cierto. Su discurso nos deja una sensación de burla, que no se diluye con tan solo apagar el televisor. Sus palabras agoreras retumban y retumban, arruinan nuestras vidas que poco a poco aparecen sin sendero. Cuando pide sacrificio y habla de "medidas antipáticas", explíquenos hacia donde nos conducirán. Comunique por favor, ante tanta barbarie, qué piensan hacer usted y su equipo de gobierno para solucionarla, tienen aún la posibilidad de demostrar si eran sinceros aquellos sueños seductores de "cambiemos".

Edith Michelotti

Sobre la educación sexual en las escuelas

En el diario La Capital del domingo 9 de septiembre salió una nota titulada "Campaña de los sectores religiosos contra la educación sexual obligatoria". La misma hace hincapié en la Iglesia Católica y que ésta quiere una educación sexual con su ideario. Hay muchas personas que sin ser católicas tienen como base los valores éticos y morales que enseña la ciencia y la Biblia, dónde dice que en el principio Dios creó a varón y hembra. Si hasta en algunas especies de plantas se necesitan los dos sexos para la fecundación, ¿por qué los seres humanos tenemos que estar cuestionando lo natural? No estamos en desacuerdo con la educación sexual básica, pero no vamos a permitir que a nuestros hijos se les distorsione la mente que aún no está terminada de formar, y ademas no tiene la madurez suficiente para poder discernir algo tan natural como la diferencia de los órganos sexuales con los cuales Dios los dotó. Mi gran pregunta es: ¿por qué no procuramos una educación más motivada y creativa acorde a los tiempos que corren para que los niños se sientan que son parte importante para nuestra futura sociedad? Soy ex alumna de la escuela de las señoritas Cosettini y 75 años atrás ya había una escuela con innovaciones de las cuales jamás nos olvidaremos. No perdamos tiempo en cosas que no son para bien de los alumnos y busquemos mejorar e innovar los métodos de la enseñanza, pero no a la igualdad de genero en ninguna escuela argentina.

Dora Velona de Chirico

La primavera y sus alcances

En estos días hay personas que tienen como hábito saludar con un "Feliz primavera", como se hace con otras fechas también. Se deja así asentado por la vía que se opte para hacerlo (llamada telefónica, mail, whatsapp, mensaje de voz, de texto, y demás) los buenos deseos para el período que empieza. Como bien sabemos es la estación que le sigue a los fríos, a veces muy intensos, con lo que eso genera en algunos casos. Fiebre, dolor de garganta y malestares afines, sobre todo a quienes somos más propensos a los efectos de las bajas temperaturas. Es como si el cambio de clima más templado y agradable llevara a expresar la renovación auténtica de las esperanzas, los objetivos o proyectos en los demás. Los buenos deseos siempre son bienvenidos y tomados con sumo agrado por todos. Hay quienes incluso aprovechan para hacer cambios en el hogar, como pintar, empapelar, decorar o sólo cambiar de lugar algunos objetos, queriendo así plasmar un cambio en su interior también. Pareciera un deseo o necesidad de ver diferentes algunas cosas, empezando por lo simple o lo que está más a mano. Si bien no existe fecha especial para desear la concreción de anhelos, hay algunas que llevan naturalmente a hacerlo. Que el clima que se renueva en breve sea para nuestra Argentina el encuentro de prontas soluciones, con avances y crecimiento palpable para el país y sus claras demandas.

Nora Cardarelli

Falta de profesionalismo

A diario trato con gente que ocupa puestos jerárquicos sin la capacidad necesaria para tal fin, pero además sin la responsabilidad y amabilidad que exige ese lugar preponderante y prestigioso. En esto tampoco podemos hacernos los distraídos los argentinos. Hay que decir la verdad de lo que observamos y escuchamos en diferentes ámbitos. Es deplorable la calidad humana de mucha gente que ha alcanzado una posición importante laboralmente y no reúne la mínima condición para estar allí. Indudablemente, falta profesionalidad. Es posible que ese puesto de vanguardia lo haya logrado merced a la antigüedad y no precisamente por la idoneidad y otras cualidades indispensables que debe reunir una persona determinada. El maltrato verbal, el desgano, la apatía, hasta la falta de un saludo de bienvenida a los demás, son modalidades que se advierten con frecuencia. Ojalá, las próximas generaciones cambien las formas de vincularse con los semejantes.

Marcelo Malvestitti