Capacitado, pero sin trabajo

Tengo 46 años, soy plomero y gasista matriculado, cerrajero en general y hago electricidad domiciliaria. Y mi duda es porqué tanto la Nación, la provincia Santa Fe y la ciudad de Rosario no contratan personas de mi edad, capacitada para trabajar en cualquier institución. No tengo el secundario completo, ni tampoco mi edad me ayuda, pero me siento discriminado de no ser valorado para un trabajo por estos dos motivos. Lamentablemente, siempre entra el acomodado o jóvenes con muchos títulos de estudio. Espero que algún gobierno tome personas capacitadas para trabajar y no se fijen en la edad y qué estudios tiene uno.

Marcelo Adrián Fernández