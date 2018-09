Cansado, seis robos en lo que va del año

El 29 de agosto me entraron a robar por sexta vez en lo que va del año en mi comercio, salón de fiestas infantiles y colonia de vacaciones St. Mary (La República 7626), y tengo reconocidos a los autores. Llamé a la policía y no hacen nada, se quedan con los brazos cruzados. Ya no tengo más crédito para reponer lo que se robaron. Se llevaron dos grupos electrógenos, un taladro, tres equipos de música, cuatro bombas de agua, una escalera plegable, dos micrófonos, dos computadoras, un reflector, un automático de tanque, y destrozaron cañerías de agua, rejas, ventanas y forzaron cuatro cerraduras a pesar de que tengo videocámaras, alarma y abono de seguridad con el guardia que da vuelta a la manzana. Fueron dos delincuentes que están entongados con la comisaría 17ª de Fisherton. Vamos a tener que cerrar un predio tradicional que lo venimos trabajando desde 1990. Agradezco si se puede difundir así podemos recuperar algo de lo robado. Muchas gracias.

Alejandro St. Mary

DNI 25.171.421