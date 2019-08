Cansado de muchas cosas

Estoy cansado de los que no piden permiso, de los no dicen gracias, de los que no piden disculpas, de los que no piden por favor. Estoy cansado de los que cruzan la calle sin mirar, de los que cruzan y te miran desafiantes y siguen a paso cansino. De los que sin piedad aceleran cuando estás cruzando. De los que no ven el cartel "Pare" o no saben para qué sirve. De los que no saben que sus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. De los que sin saber qué pasó te golpean el capó o el baúl cuando estás sobre una senda peatonal. Estoy cansado de los bravucones que te insultan o te invitan a pelear como si ellos no tuvieran errores. De los salpicones de los autos cuando llueve. De los que te pinchan los ojos con el paraguas. Estoy cansado de los hurtos, de las entraderas, de las muertes sin ton ni son. De los golpeadores, de los matadores, de los abusadores, del maltrato infantil y del maltrato animal. De los K, de los MM, y de todos sus antecesores que se robaron tus sueños, mi futuro, nuestra tranquilidad, nuestras vidas. Estoy cansado de los dólares y de no tener dólares. De los "itos" cada uno con su librito, de los que dicen que saben y no saben, de los audaces y los incapaces. De la inflación y el sofocón, del hambre de algunos y la gula de otros, de los que creen y de los que no creen. De la mentira, la hipocresía, la impunidad y el poder. De los narcos, de los búnkers, de los soldaditos y los peces gordos, de los jueces corruptos y las puertas giratorias, de los votos, de las urnas y de que todo siga igual. Estoy cansado, muy cansado.

Marcelo O. Frazzetto

Agradecimiento al Pami I

El 2 de agosto pasado, mi papá (Horacio Galindez DNI: 6629096) fue operado para colocarle un marcapasos. Por medio de este espacio que brinda el diario quiero dar a conocer mi agradecimiento a todas aquellas personas que pasaron aunque sea por cinco minutos por la atención y cuidado de mi padre. Desde el doctor Ezequiel Vottero (cardiólogo), Ulises Bordigoni (cirujano), al grupo de cirujanos de guardia y a los que estuvieron en la cirugía, a las doctoras y enfermeras del 4º y 2º piso, al personal de terapia, a las secretarias del sector de cirugía e internación, a las doctoras de guardia, camilleros, a la seguridad, al personal que brindan los turnos en calle Sarmiento 455, y espero no olvidarme de ninguno. Cómo sabemos que las cosas buenas no se dan a conocer siempre, les hago llegar un verdadero agradecimiento.

Hugo Galindez

DNI 16.985.586

A las autoridades de Iapos

Probablemente no todos conocen la solidaria tarea que realiza la señora Martha Chimento, quien el último domingo en este espacio pedía a las autoridades de Iapos una silla de ruedas. Durante muchos años ha sido, quizás, la única compañía de muchos abuelos. Está pidiendo sólo una silla de ruedas para poder seguir con su loable tarea, sin ella es imposible que pueda salir de su casa. Casi como un ruego me sumo a su pedido. Desde ya, muchas gracias.

DNI 5.019.101

La línea 133 y un cambio para peor

Esperando a la una de la mañana la línea 133, compruebo que los distintos servicios, negra y verde, tienen una espera de 45 minutos la verde, y de 90 la negra entre coche y coche. Antes Movi alternaba entre coche y coche 20 minutos. Viendo que Rosario Bus realiza el mismo mecanismo en Empalme Graneros, dejando sin coches durante largos tiempos. Los días viernes 10 y sábado 11, tomé el 133 verde, interno 4285, con destino a Fisherton. Al llegar a Eva Perón y Tarragona, siendo las 2.08 AM, el chofer giró a la izquierda por Eva Perón hacia Tarragona, ambas noches, violando las ordenanzas de tránsito. Cuando le reclamé por su actitud, recurrió a insultos y actitudes patoteriles hacia mi persona, dejándome a dos cuadras de donde tenía que descender. Este es el nuevo transporte que nos deja la señora intendenta a Rosario, con una precariedad integral, manejado por un privado. En el mundo se privilegia el transporte como un bien social, todo lo contrario aquí; queremos un servicio de Moví en todo Rosario para el beneficio de la gente, en especial de los que trabajan y usan este servicio.

Eduardo Salas

Presidente comisión de vecinos Fisherton Norte