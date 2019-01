Camino errado del gobierno

Este gobierno desde su inicio arrancó en crisis, no por los problemas de la llamada herencia, sino por su propia incapacidad, sumada a la falta de mirada amplia sobre la realidad. Primó la cultura del "todo empieza con nosotros", sin saber cómo y quién lo llevó a la construcción de caminos colmados de errores donde se fueron perdiendo en tiempo y espacio. Es el peor equipo de los últimos 50 años, no colaboró sino que atrasó en políticas públicas. Todo lo que sacó con excusas sin sentido se fue diluyendo, dejando lo logrado en la nada, no entendiendo la continuidad jurídica. Sólo le dio fuerzas al anterior gobierno sumándole sectores que tienen miradas parciales sobre política, entrando en una división marcada sobre una estrategia gubernamental con total desprecio por el otro como excusa para llenar sus vacíos contradictorios en el decir y el hacer. Su incapacidad llevó a la quiebra económica cruzando a todos los sectores con marcados caminos sin salida. Transformaron todo en una timba, desmontaron lo colectivo, lo que no sólo construía en lo económico sino en los lazos humanos; la peor corrupción que llevan adelante es el robarles hasta las necesidades a los jubilados, el empleo de miles de trabajadores, los pequeños empresarios, la educación, la salud, los pobres que siguen cayendo sin piso a un vacío sin mañana. Dan pánico con su manipulación a las garantías constitucionales, hablan proyectando desde la ignorancia como si fuera una charla de asado en alguna estancia con sus amigos. Todo se va quebrando socialmente, la realidad nos muestra desolación, angustia, lagrimas, impotencia. La manipulación perversa de los grandes medios y periodistas obsecuentes del poder. En estos tiempos electorales aparecen las crónicas de los posibles candidatos; no dejan de ser voluntarismo con una gran distancia entre el decir y el cómo. Se siente un profundo dolor que a 36 años de democracia no tengamos proyectos políticos de inclusión, sólo se escuchan ideas y acciones basadas en sumas de impuestos, ciudades sitiadas, violencia institucional, reivindicaciones a las fuerzas de seguridad que aparecen en las noticias en un 40 por ciento en hechos delictivos y que son parte del problema y no la solución. En el medio los más angustiados, solitarios, desprotegidos sin encontrar caminos que nos lleven a mejores condiciones de vida. Que este recambio de próximas elecciones podamos contar con dirigentes democráticos y no serviles a los sectores de poder que solo construyen impunidad para enriquecerse y continuar con más de lo mismo.

Rubén Eduardo "Kelo" Moreno

DNI: 11.741.396

Messi, un cono de sombras

Hace unos días, leyendo una revista El Grafico del año 1971 me encuentro con unas declaraciones de un grande de verdad, Roberto Perfumo, que hablaba de la selección nacional. Era un momento difícil en el fútbol argentino, él había sido transferido al Cruzeiro y se avecinaba una competencia internacional que se llamó "mundialito de Brasil" . Decía Roberto, a quien por supuesto habían convocado al plantel, que para él era el orgullo máximo que puede aspirar un jugador y que salvo una lesión que lo impida, siempre se debe defender la albiceleste. Que distinto es, si trasladamos esta historia a nuestros tiempos, donde lo único que sabemos de Messi desde que terminó el Mundial es que festejó fin de año bailando cumbia con su mujer y que los Reyes le trajeron una batería a uno de sus hijos. No se sabe qué piensa del fracaso del Mundial, ni de Sampaoli. Mientras, seguimos escuchando cómo los aduladores se emocionan por su gol 400. Sería bueno acercarle aquellas declaraciones del gran Roberto y también plantearle que se defina. Si no quiere jugar más en la selección no se va a terminar el fútbol, y si quiere, esperemos que no sea con su "bandita" porque en este momento la selección respira una bocanada de aire fresco y no sería justo que se vuelva a contaminar con sus caprichos. Ah, me olvidaba, la camiseta 10 debe usarse siempre, el Diego nunca se hubiese opuesto a que no figure en un partido de la selección.



Daniel Pautrier



Dedicada al doctor Pedro Tartara

Quiero explicar lo que siente mi corazón brindando un homenaje al pediatra Pedro Tartara que, como digo siempre, después de Dios está él. Tengo tres hijos de 50, 49 y 48 años. El ultimo, único varón, nació prematuro y a los pocos meses se le detectó leucemia. En ese entonces, la casa donde vivía era todo campo y él en su moto aparecía a la medianoche cuando lo llamaba por el único teléfono, que estaba a tres cuadras. Jamás me dejó sola, iba a su casa y su esposa me atendía con el mismo amor que él porque era tan pequeño mi bebé que no encontraba enfermera que le coloque las inyecciones y él lo hacía. Fue una época muy difícil, había inundaciones que llegaban hasta bulevar Avellaneda, él vivía por Mendoza y teníamos que meternos en el agua. Pero siempre con una sonrisa y dándome fuerzas cuando lo internábamos para hacerle transfusiones. Dios quiso que a los cinco años se curara. Hoy es un muchacho sano, se llama José Pedro Bartolomeo en honor a este gran ser humano y profesional. Gracias, doctor.



María de Bartolomeo

DNI: 5.629.344