Cambio de hábitos

Hace muchos años que Rosario ha dejado de ser aquella ciudad donde los ciudadanos caminaban sin el temor a padecer robos y arrebatos. Si bien es cierto que hay barrios en los cuales los vecinos están más adentro de sus viviendas que afuera de ellas, cualquier zona es complicada debido al accionar impune de los malvivientes. La disputa por el control de la droga, el surgimiento de bandas narco, con balaceras y pérdidas de vidas, más el aumento de los delitos, configuran un escenario patético, repudiable por sectores sociales que no pueden vivir en paz. En las últimas décadas cambiaron los hábitos de numerosos sujetos. Hoy se adoptan recaudos antes de salir de sus respectivas casas, cuando cae la tarde mucha gente elige no andar por las calles, y cuando regresa a sus hogares mira para atrás y hacías sus laterales por si acaso algún motochorro esté merodeando en la zona. Ya no se ven tantos vecinos reunidos en el barrio conversando y haciendo gala de una excelente relación como se hacía tiempo atrás. Rosario ya no es como antes. Lamentablemente, hasta que no surjan medidas tendientes a disminuir el accionar de ciertos sectores, como mayor prevención y condenas más duraderas en el tiempo, los problemas seguirán y se agravarán.

