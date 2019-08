Camaleones argentinos

Si bien no forma parte del reino animal en nuestro país, sus especiales características en cambiar de color según la ocasión, muy reflejada por otra parte en una letra de un tema musical, otrora de moda. El autor reflejó muy bien la conducta de una buena cantidad de esperpentos que nos rodean desde tiempo inmemorial. La política identificada con eso de "Dios los crea y el viento los amontona", frase nunca tan bien reflejada, da lugar a la presencia de camaleones en su accionar y nada tiene que ver con la conducta del reptil inocente por naturaleza. Estos especímenes argentinos pululan por doquier, son la incuestionable semilla que crece en tierra fértil. Años atrás, una obra teatral cómica por cierto se llamaba "Te jubilaste, sonaste". Ahora le cambiaremos el título: "me votaste, te embromaste". El reptil en cuestión es indiscutiblemente manso, de corazón noble y de cara multicolor y quizás suave al tacto, caso contrario a nuestros reptiles más siniestros que el propio diablo, a los políticos me refiero, tienen la cara más dura que el diamante, o quizás algún metal que no se puede partir con las manos. Si apelamos al término descripto por la RAE, "caradura" significa desvergüenza, descaro o falta de respeto, cínicos e hipócritas. Claro que la pérdida de memoria del gran pueblo elector coadyuva incuestionablemente a que a estos mamarrachos les importe un bledo eso de una vez consagrados por la cuestionable idiosincrasia del pueblo, jurar con una mano sobre el Evangelio, total ni el Señor ni la patria se lo demandarán. Querido votante, al cerrar el sobre para colocarlo en la urna, recuerde a este inocente reptil no insultándolo con su voto, quizás desacertado.

Oscar H. Rodríguez

DNI 6.004.403

¿Injusticia o poder recaudatorio?

Debo renovar mi licencia de conductor todos los años dado que soy mayor de 70 años. El importe es de $1.181 y el que goza de menos edad lo debe hacer cada cinco años y paga, más o menos, $1.300. La cuenta resultante es que la Municipalidad recauda de los mayores de 70 años $ 5.100 cada cinco años y de los menores $1.300. Es correcto controlar a los mayores, sobre todo en la parte psicofísica, pero ¿no sería justo bajar los montos considerablemente dado que se trata de jubilados o pensionados?

Inés Sánchez Almeyra

Sin diagnóstico no habrá tratamiento

Nuestra sociedad está enferma, más no todos somos conscientes de ello. En general los que llevamos varias etapas transcurridas notamos el recrudecimiento de los síntomas a través del tiempo. ¿Y de qué padece nuestra sociedad? De una enfermedad a través de la cual se han ido perdiendo valores preciados que de haberlos conservado hubieran sido el pilar para constituir una verdadera república. La alimentación desde los primeros momentos de la vida no es igual para todos. Y aunque sabemos que para el desarrollo neuronal normal es imprescindible, la desnutrición infantil puebla nuestra Argentina. La educación no es la que lleva el mayor de los presupuestos, y tampoco se le da el lugar prioritario imprescindible ni entre los políticos y tampoco entre muchos "educadores". Por lo cual de la mano de la ignorancia, muchos seguiremos siendo esclavos. El respeto entre hermanos argentinos aparece como si fuera un recitado senil. Y muchos otros síntomas se suman restando posibilidades de "cura", a nuestra sociedad vapuleada, dolorida, febril y de futuro incierto. Dada la fecha en que estamos aparecen los políticos con campañas en las que prometen un futuro de maravillas, basado en la destrucción de todo lo construido por los gobiernos anteriores o actuales. Criticando sin cesar. No hablan claro, prometen lo que saben que no van a cumplir, muestran rostros prefabricados y faltan el respeto al pueblo enfermo de hambre, de falta de educación, de vivienda, de trabajo, de salud. Incitan a la violencia, como si no fuera suficiente la que ya soportamos. El mundo tuvo muchos líderes en su historia. Para bien o para mal marcaron a fuego el futuro del país de origen. Es muy triste, pero Argentina no tiene ninguno. Ninguno que haga el diagnóstico, que sume a la gente capaz de comprenderlo y entre todos logren junto al pueblo el tratamiento urgente para nuestra Argentina, tan llena de posibilidades de cura.

Edith Michelotti

Siguen quemando ataúdes

El ex jefe de gabinete Aníbal Fernández declaró que prefería dejar a sus hijas al cuidado de Barreda (asesinó a su mujer, su suegra y sus dos hijas) que a María Eugenia Vidal. Siguen quemando ataúdes.

Roberto Meneghini