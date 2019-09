El planeta Tierra es el hogar de todos y si no lo cuidamos se va acabar, por tal motivo debemos trabajar en equipo para preservar nuestro medio ambiente. Las altas temperaturas originan incendios forestales y huracanes que afectan a combustibles vegetales, flora, fauna y seres humanos. Los minerales e hidrocarburos son utilizados en las termoeléctricas para generar energía. Anualmente se están explotando 6.800.000.000 de toneladas de carbón térmico y 11.750.400.000 de barriles de petróleo. Son masas enormes que se están extrayendo de la corteza terrestre. Mi teoría sobre el calentamiento global está fundamentada en mis conocimientos de física, matemáticas e ingeniería, donde la principal razón está enfocada a la pérdida considerable de la masa del planeta Tierra. El planeta Tierra es impulsado por fuerzas, y como su masa está disminuyendo notoriamente está produciendo que haya una aceleración en sus movimientos. Al aumentar la velocidad del planeta, aumenta la fuerza de fricción o coeficiente de rozamiento entre su eje y la superficie terrestre debido a la oposición al movimiento, ocasionando que se produzca el calentamiento global. Les dejo el link de mi investigación: http://calentamiento-global-carsie.simplesite.com. Muchas gracias.

Carlos Manuel Sierra de la Rosa

Ingeniero

Agradecimiento y felicitaciones

En este corto tiempo perdí a dos personas muy importantes en el sanatorio Parque de la ciudad de Rosario. Y estoy agradecida y asombrada por la contención que nos brindó una camarera (averigüé su nombre, Leticia Lambertucci), una persona con muchos conocimientos y educación. De hecho parte de mi familia es de afuera, y manejaba muy bien el idioma, valores, y por sobre todo mucho cariño. No conmigo en particular sino, observándola, cada día vi que así era en cada habitación que ingresaba. Felicitaciones al doctor Roberto Villavicencio por tener semejante personal. Y a esta señorita mis felicitaciones también de parte mía y mi familia.

Nora Pérez Capagnolli

Con la moral del fútbol

Esto que nos pasa es el fruto de una sociedad desordenada y terriblemente desorientada. La Argentina sin duda es un país impredecible, por algo su deporte más popular es el fútbol, núcleo primario de la fortuna y lo imprevisible. Ahora, por ejemplo, a muy pocos días de una elección de autoridades que a todas luces aparece como crucial, hay en el horizonte algo así como dos pasacalles, utilizando una metáfora de espejo, que expresan con letras mayúsculas lo siguiente: ¿A quiénes votamos? ¿A aquellos que nos viven esquilmando desde hace muchos años, y continúan con su legendaria fórmula de llenar el Estado con atorrantes, delincuentes y otras yerbas que pretenden ganar fortunas todos los meses? ¿O votamos a estos otros, que también han fracasado, ya que en cuatro años no han podido arreglar el despilfarro y los desastres económicos que aquellos propiciaron con sus actitudes demenciales y perversas? Pero atención, porque nuestra desgracia acontece tras la caída del presidente Arturo Umberto Illia, mediante un golpe militar en el año 1966, es decir que viene desde muy lejos, aunque un tango llegue a decir que "veinte años no es nada". Claro, ahora ha llegado lo que se conoce como "posmodernidad", y nuestro país gobernado luego del año 1989 por funcionarios nefastos y carentes de lo que se suele llamar "sentido ético o moral", si no gira 180 grados hacia aquella suma de virtudes, el fracaso continuará siendo permanente y cada elección de autoridades no tendrá ningún sentido.

Felipe Demauro

DNI 6.072.937

Treinta marchas no alcanzan

Se puede mentir. Se puede escudar la propia ineptitud en la ya gastada esperanza de la gente. Se puede esperar que prime el engaño sobre alguna razón. Se puede autoconvocar al aplauso y al halago piadoso para sentirse el rey; pero no se puede enmendar con más truco y treta todo lo que ya se ha destruido. Treinta marchas no alcanzan para acabar de simbolizar la más abyecta decadencia de quien ha confinado a todo un país a un raudo retorno a su peor historia. El calvario es y será de la gente, la que es instada a marchar portando en sus hombros la pesada cruz de otro, ese que descansado y divertido le ordena piedad a quienes marchan. #SiSePuede, ser lo que mi educación no me permite escribir y ruego sepan reconocer a tiempo, eso que muy lastimosamente es quien hoy nos lidera.

Karina Zerillo Cazzaro