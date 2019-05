Cablevisión, muy deficiente

El 15 de mayo, siendo las 15.30 vino el técnico del móvil 100 de la empresa Cablevisión por visita programada el 7 de mayo. El problema era que el aparato de HD no funcionaba. Cambió el mismo y habló con la central porque no funcionaba el nuevo, y escuchábamos que decían que no recibían la señal. Se fueron, indicándome que dejara todo prendido y que lo reseteaban de la central en lo que quedaba de la tarde. Jamás funcionó. Llamé a las 20, atendió Alejandro, y dijo que estaban en la zona tratando de arreglar el problema. Hoy sigo igual, y volvimos a hablar. Atendió Julia y nos hizo hacer de técnico, prendiendo, apagando, y el problema subsiste. Ahora van a mandar otro técnico. Me pregunto cuál es la verdad, el codificador, la zona, el técnico. En fin, una vergüenza.

