La literatura de ficción de Jorge Luis Borges se relaciona con la física cuántica. En varios de sus cuentos el discurso ficcional se interrelaciona con el discurso científico de forma simbiótica. ¿Cuánto de poesía hay en un discurso científico y cuánto de ciencia en una poesía? La creatividad artística tiene su correlato en el ingenio, en la inventiva y en el rigor científico. Recomiendo un libro: "Borges y la física cuántica", de Alberto Rojo, donde expone de manera sencilla y coloquial la asociación entre ficción y realidad. El artista no es un ser divorciado de la realidad que da rienda suelta a sus fantasías estéticas sin seguir un "orden" racional. El científico primero se abstrae en sus profundos pensamientos que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad y son ficciones mentales que luego se plasman en un algoritmo matemático. Buscando la conjunción entre arte y ciencia, ficción y realidad, hallé dos definiciones que me deslumbraron: "La física debe tener la belleza de las matemáticas", y otra: "Las buenas ficciones son incitaciones a la imaginación científica y a la reflexión sobre la verdadera imposibilidad a ciertas propuestas fantásticas". El arte y la rigurosidad de la ciencia comparten un discurso. Borges decía que sus conocimientos de física eran elementales, pero en sus cuentos se vislumbran pensamientos e ideas que, sin buscarlo, tienen estrecha relación con la física cuántica. En los cuentos "Funes el memorioso" y "Los senderos que si bifurcan", entre otros, formula apreciaciones que se correlacionan con ésta última. Quizás, los discursos científicos y ficcionales no son "senderos que se bifurcan" ni dos líneas paralelas que no se tocan, sino expresiones escritas que se potencian y se enriquecen.

Alejo Vercesi