Bonfatti cayó en buenas manos

El cambio de clima de mediados de semana tomó por sorpresa a mucha gente, que todavía venía en modo verano y de pronto se encontró con una temperatura bastante más baja. Uno de los que tuvo que readecuar el vestuario fue el candidato a gobernador del Frente Progresista, Antonio Bonfatti. "El frío me agarró desprevenido en Venado Tuerto durante nuestra gira por el sur de la provincia. Por suerte caí en buenas manos, gracias José Ayala", escribió el ex gobernador en su cuenta de Instagram. Junto al texto, aparece una foto de Bonfatti en camisa y otra con un flamante suéter azul, que acababa de adquirir en el lugar. El agradecimiento tenía motivos: se fue del local muy elegante y, básicamente, sin frío.

Quita de puntos con lectura política

En vísperas de elecciones, la política tiñe casi todo. Por eso no extrañó que en las últimas horas sobrevolaran las suspicacias sobre el fallo del Comité de Disciplina de la AFA que le quita tres puntos a San Lorenzo. Por no resultó extraño que el presidente del club. Matías Lammens, dejara abierta la puerta a las sospechas. Lammens aparece como potencial candidato del progresismo en la Ciudad de Buenos Aires y el vicepresidente Marcelo Tinelli está muy cerca de Roberto Lavagna. "Espero que este fallo no tenga que ver con la política. Si la manera que buscan para disciplinar es el castigo judicial, entramos en un terreno muy complicado", dijo Lammens sin descartar nada. En el entorno de Tinelli no tienen dudas de que detras del castigo a San Lorenzo están Macri y Angelici. La sospecha, una vez más, quedó instalada. ¿Tendrá asidero?

Una familia orgullosa

La información internacional detalló esta semana que los expertos creen que cada vez está más cercana la posibilidad de concretar viajes de pasajeros con cohetes espaciales. Hasta allí, nada especial para la mayoría de los argentinos. Pero no para la familia Menem. "Y algunos se reían", escribió Zulemita Menem en sus redes sociales, antes de recordar el discurso de su padre Carlos Saúl en 1996 cuando anunció una licitación de vuelos espaciales en Córdoba que iban a "salir de la atmósfera" para luego "remontar a la estratósfera", y llegar en una hora y media a Japón. "Nadie podrá igualar su visión de futuro", insistió su hija. El resto de la familia también lo celebró.