Boleto y radares

La ONG Equística "Mi Pachamama" con Personería Jurídica Nº 006 y ciudadanos de la ciudad de Rosario, nos dirigimos al concejal Alejandro Roselló, presidente del Concejo Municipal de Rosario y a todos los integrantes del cuerpo, para solicitarles que legislen en beneficio del pueblo que los votó, y que pagan sus altos sueldos con los impuestos y servicios que son los más altos del país; y que no lo hagan a favor de la intendenta dándole facultades omnipotentes para que aumente a su arbitrio el costo del boleto. El edificio del Concejo Municipal ha sido remodelado a nuevo, pero no con la generosidad del municipio o de la provincia, sino con los bolsillos de los castigados ciudadanos que, dicho sea de paso, también solventan la profusa propaganda del gobierno municipal y provincial. El cambio cultural en el tránsito no se hace instalando radares y más radares, sino instrumentando una instrucción específica en la escuela primaria y secundaria. Ahora en la avenida de Circunvalación cobrarán multas de entre 12 y 40 mil pesos para los que circulen a más de 100 kilómetros por hora. Con los autos de alta velocidad de estos tiempos, sin darse cuenta, los conductores se encuentran marchando a mayor velocidad que la estipulada. De qué sirve que las automotrices fabriquen unidades cada vez más veloces si después hay que andar a 90 kilómetros por hora, porque apenas se pisa un centímetro más el acelerador ya se superan los 100 k/h fijados como valor máximo. Además, en Rosario la cédula de infracción llega a los domicilios después de unos meses, cuando ya ni se recuerda dónde y cuándo se cometió una infracción. En las rutas cordobesas, a un kilómetro de los radares está la policía caminera deteniendo a los infractores y "haciéndoles la boleta" que deberán pagar en la localidad. Los firmantes creemos que una renovación total del Concejo Municipal rosarino, con ediles consustanciados con el pueblo y no con el Ejecutivo, hará de Rosario la verdadera "ciudad para vivir".

Mirta Fuente

Carmen Báez

Víctor H. Schmid



Al campeón de la Libertadores

El gran mérito de los "grandes" no radica en no haber tropezado o caído alguna vez. Todos están expuestos a ello en el duro y sinuoso camino de la competencia, que año tras año transitan entre el abismo y la gloria sino en haber sabido cómo sanar las heridas, levantarse y volver a reinar por sobre todos. "El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído". La célebre escritora, abogada y socióloga, Concepción Arenal, lo puso en palabras, para la posteridad. Y River Plate lo materializó en el Santiago Bernabeu para la historia. ¡Felicitaciones, campeón!

Juan José de Guzmán



Reparación navideña

La hilera de gente en las cajas del súper parece haber olvidado la crisis. Mechando carritos llenos con casi vacíos simulan dibujar una de esas guirnaldas festivas que decoran las góndolas salpicando algo de color entre rostros muy serios. No es casual que los carritos menos prósperos correspondan a la gente más grande. ¿Costaba demasiado el recordar que ellos también existen? Al parecer es más barato el matar con desidia y abandono de tristeza y desesperanza que intentar recuperar la valía de toda nuestra gente. Dicen que la Navidad para algunos trae milagros, ojalá les haya devuelto la sensatez y la empatía a quienes nos gobiernan.

DNI 21.653.863



Basta de tanta mentira

El año que viene hay elecciones y te hacen ir hasta cinco veces a votar. No vayan, no se presenten. Ya que todo aumenta, que la calidad de vida es más cara cada año que pasa, con aumentos, con la inflación más alta. Cada día más inseguridad, robos, muertes de personas inocentes por violencia, cada vez más armas entre la sociedad. La mentira de la cultura que reina, la falta de educación, la falta de respeto al prójimo con el que convivimos todos los días. Las peleas entre los que gobiernan o gobernaron la Nación. Yo estoy cansado de esto, quiero otra Nación, otro país, quiero otra Argentina. Ellos, los gobernantes, tienen la obligación a darnos un mejor vivir, con seguridad, sin aumentos e inflación. Si no sirven para gobernar, son inoperantes. Dejen sus cargos. Basta de tanta mentira.

Adrián Luciano Castrege

DNI 23.462.927