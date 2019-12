Bestialidad oftalmológica

En mi etapa de residencia oftalmológica, hace mucho, un gran oculista rosarino y excelente docente, jefe de servicio, el profesor Ignacio Jairala, me enseño a amar y respetar el ojo humano. Y en toda mi carrera y lecturas comprobé que estaba ante la mayor máquina de precisión y belleza del ser humano, y pude apreciar lo que dramáticamente representa el terrible flagelo de perder la visión. Hoy no puedo más que reaccionar vivamente, y compartir el dolor con mis colegas de asistir azorado, a la tremenda crueldad y tortura por parte de la especie humana, de destruir a mansalva ese perfecto y armónico globo, de cornea, conjuntiva, esclera, humor acuoso, humor vítreo, retina y nervio óptico. Primer par que nace en el cerebro, y que nos permite el milagro de ver. La actitud de los carabineros chilenos, de total estirpe pinochetista, en forma premeditada, es decir con órdenes precisas, a muy corta distancia, con sus armas destrozaron los ojos del pueblo de Chile que se movilizaba por derechos y reclamos justos, y largamente contenidos. "Son de goma los balines", afirmaron torpemente los bárbaros "arrancaojos". Ocurre que las balas, a distancia corta, producen inevitablemente lesión ocular. Lo mismo que el gas lacrimógeno y el gas pimienta. Represión es daño, físico, moral. Riesgo físico permanente que no debiera ser y que hay que condenar siempre. Sólo transcribo expresiones y datos del eminente colega oftalmólogo chileno Dennis Cortés, que es el presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología. "Durante 15 días atendimos entre los heridos por la acción de Carabineros con el uso de balines de goma 192 damnificados. De esos 192, 42 presentaron lesiones graves e irreversibles, 34 con pérdida de visión, como causa fundamental herida penetrante y estallido de globo ocular". Otra académica colega de Chile presentó un estudio de los daños oculares, dermatológicos y respiratorios de los gases pimienta y lacrimógeno en varias exposiciones. Estuve en Chile siendo muy joven e idealista latinoamericano. viví los meses previos al golpe a Salvador Allende. Fue terrible, y lo que me preocupa es este retroceso tan grande de la democracia y la profundización de la desigualdad social en Latinoamérica, y la reedición de un nuevo "Plan Cóndor". No dejemos así nomás que arranquen ojos de nuestros hermanos chilenos.

Oscar Bebán

DNI 4.689.700

Oftalmólogo

Osde discrimina

Desde que mi hijo nació está amparado por la ley de Discapacidad Nº 24.901. Hasta mayo de este año Osde pagó a los profesiones que lo atienden, según los aranceles informados en las distintas resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud. Desde esa fecha hasta ahora, arbitrariamente fijó un arancel menor al estipulado por estas resoluciones, viéndose perjudicados todos los profesionales que interactúan con él y deteriorándose la calidad de atención recibida. Agotadas todas las instancias con la gerenta de Discapacidad, nos invitó a que accionáramos legalmente. Sin embargo, en el mismo Osde, a otros afiliados, "nieto de un ex presidente de...", "hijo de un empleado de la misma institución", "conocidos de…"; se les abona el 100 por ciento a los mismos prestadores, generando esto una discriminación real y la consecuente disconformidad de todo el equipo.

Hugo Pavetto

DNI 22.040.750

¿Un abogado, director de la Biblioteca Argentina?

Por este medio, dejo expresamente manifestada mi preocupación frente a la propuesta de nombrar al cargo de director en la Biblioteca Argentina a una persona que si bien posee un título profesional (abogado) no es el que debería poseer un director de biblioteca, que es el de bibliotecario, bibliotecólogo o licenciado en bibliotecología. En esta ciudad existen la Asociación de Bibliotecarios Profesionales con más de 60 años de contínua labor, trabajando en pos del reconocimiento de la profesionalización y especialización de los bibliotecarios; el Iset 18, preparándolos para su mejor desempeño en las bibliotecas públicas o populares, bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias y bibliotecas especializadas y la licenciatura en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte de la UNR, para su posterior perfeccionamiento. La Asociación de Bibliotecarios Profesionales ha intervenido en varias oportunidades en la ejecución de concursos para dicho cargo. Quien suscribe esta nota ha participado en algunos concursos para el cargo de director en Biblioteca Argentina. En una oportunidad bajo un gobierno militar, en 1993, se llamó a concurso abierto, para nombrar director de la Biblioteca Argentina, cuya principal condición fue tener el título de bibliotecario. En 1996, ya con la restauración de la democracia, nuevamente se llamó a concurso para el mismo cargo y en iguales condiciones que el anterior, exigencia del título de bibliotecario. Bajo la Intendencia de Hermes Binner y Miguel Lifschitz hubo concursos abiertos y de oposición para cargos de bibliotecarios. Por lo que constituye una gran preocupación que exista ahora y en democracia una designación sin concurso, contraria a las buenas prácticas de acceso a la función pública. Es por ello que alentamos a las autoridades electas a profesionalizar la institución reservando la dirección a un profesional del área de la bibliotecología, en línea con los estándares y declaraciones internacionales.

Celia Portaneri Grippo

DNI 3.938.477

Docente de Educación a Distancia de la Carrera de Bibliotecología UNL

Reflexiones sobre la asunción de Fernández

La interminable espera finalmente llegó a su fin. El presidente saliente Mauricio Macri le colocó la banda presidencial y le hizo entrega del bastón de mando a su sucesor, Alberto Fernández. De esa forma terminaron los cuatro años de una presidencia que no tuvo piedad con la inmensa mayoría de los argentinos. El presidente Fernández se encargó de remarcarlo durante su discurso pronunciado ante la Asamblea Legislativa. La herencia del macrismo es sencillamente espantosa, bochornosa, ultrajante. Uno de cada dos menores de edad, enfatizó el presidente, carece de los elementos indispensables para vivir dignamente. Entre 2015 y 2019 el dólar se apreció más del 500 por ciento mientras que la inflación rozará el 55 por ciento cuando finalice el año. Nunca más, bramó el presidente, la Justicia ordenará la detención de quienes carezcan de una sentencia firme. Adiós, entonces, a la doctrina Irurzun. El Mercosur será una prioridad, lo que no significa desconocer la relevancia de los vínculos con las naciones más importantes del mundo. El presidente enfatizó que ningún argentino, a partir de ahora, quedará afuera del sistema y que los únicos privilegiados serán los hambrientos. Prometió intervenir la AFI y terminar para siempre con los impúdicos fondos reservados. Eso y mucho más dijo Alberto Fernández en su discurso de asunción. Mencionó a Raúl Alfonsín, a Juan Perón y a Arturo Frondizi. Fue aplaudido en reiteradas oportunidades y al final recordó a sus padres, al doctor Esteban Righi y al ex presidente Néstor Kirchner. Aseguró que el odio debe desaparecer de la Argentina y afirmó que hará todo lo que esté a su alcance para garantizar una convivencia basada en la tolerancia y el respeto. El discurso de asunción de Alberto Fernández fue el anuncio de la llegada de un nuevo paradigma, basado en la inclusión, el respeto por el otro y la vigencia de la democracia como filosofía de vida. El presidente reconoció que el camino que comenzará a recorrer está plagado de piedras y de obstáculos sumamente peligrosos. Ojalá que no defraude a ese pueblo que, soportando estoicamente temperaturas agobiantes, depositó en el flamante gobierno todas sus esperanzas e ilusiones.

Hernán Kruse