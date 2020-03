Belgrano, un general sin enemigos

Declarado 2020 "Año del General Manuel Belgrano" pululan los actos y exposiciones para homenajearlo. Y está muy bien que así sea. Sin embargo, sabemos por experiencia, no pocos actos y homenajes al héroe están signados por el típico cuadro (humano por cierto, pero especialmente argentino) de que aparecen los oportunistas. Manipulaciones, afán de figurar, codazos, dobleces, pujas y miserias humanas compiten en demostraciones exteriores para el propio provecho. Se trata de exaltar una figura lejos del sentido de su vida o del corazón de ella misma. Llegando por ejemplo a panegíricos grandilocuentes a quien tuvo la modestia, la mesura y el servicio como ser personal de toda su vida. El sainete se vuelve tragedia porque es parte del naufragio colectivo de un país sin rumbo ni destino, como país del desatino. Tal vez por eso el silencio de Belgrano resuena hoy como un llamado personal para cada argentino a reflexionar porque él, hecho militar por necesidad de la patria, no tuvo ni vio enemigos en sus adversarios. Pío Tristán, Goyeneche o Pezuela, claro que fueron sus enemigos militares, sin contar los hermanos de su propia tierra a los que fue llevado a enfrentar en esas lides. Pero esos enemigos, si lo fueron, asumieron ellos ese rol, él nunca lo tuvo. Mejor dicho no los consideró sus enemigos y obró en consecuencia. No es del caso ni del espacio desarrollar el fundamento histórico de esta afirmación, casi obvia. Pero nadie podría hoy exhibir homenajes a Belgrano si primero no se pregunta a sí mismo si es leal su legado. Por ejemplo, de no considerar al otro enemigo por pensar distinto. O no manipular por interés o ideológicamente la figura del héroe, ya sean publicistas o políticos oportunistas. O por conveniencia personal negociar con su imagen o medrar en instituciones relacionadas con él. Como es sabido Belgrano, habiendo sido rico y famoso, muere en la pobreza y en el olvido general. Ningún periódico dio la noticia y la indiferencia general hacia su figura fue común y corriente. Sin embargo, todo eso lo hizo descansar en paz diciendo al exhalar y con amor providente: "¡Ay patria mía!".

¿Y los colectivos accesibles?

A comienzos de 2019, la Municipalidad de Rosario nos vendió una mentira que nos involucra a todos. El nuevo sistema de colectivos, anunciado a partir de 1º de enero de 2019, aún no se concretó. Nos mintieron con el verso de "colectivos accesibles". Ante los incumplimientos evidentes realicé reclamos. Así el día 17 de septiembre de 2019 inicié expediente 34.710 a la Secretaría de Transporte, y el 34.709 a la Dirección de Discapacidad, sin respuesta. El 8 de noviembre presenté los correspondientes Pronto Despacho ante el silencio municipal. El mismo resultado negativo han corrido las gestiones de la Defensoría del Pueblo. Nadie de la Municipalidad de Rosario recoge el guante. Las autoridades son cómplices de la pésima gestión de la señora De Caravaca. Ante todo esto seguimos viajando como ganado, con unidades sucias, viejas, de piso alto, que no contemplan las necesidades de las personas con discapacidad. Eso sí, pagamos una tarifa de Primer Mundo como si viajáramos en remises de 40 asientos.

Insólito fallo en Jujuy

"Dos mujeres que habían sido detenidas por vender cocaína fueron absueltas por un juez de Jujuy", titulaban la noticia los medios. En las considerandos de su fallo se internó en consideraciones de laboratorio al definir que quienes vendían una sustancia tan degradada no afectaban la salud pública, y que "creía él" que la droga así estirada no producía los efectos de un estupefaciente, por ende absolvió de culpa a las detenidas, que luego, ante la apelación fiscal, la Cámara de Casación Penal revocó el fallo, condenándolas. Es de esperar que el Consejo de la Magistratura le otorgue dos cosas al juez Fleming: 1) Una beca, para que profundice sus conocimientos en química. 2) La suspensión en sus funciones como juez, para que pueda dedicarle el tiempo necesario a la consecución del objetivo trazado en el punto anterior.

La suerte está echada

Cuando Julio César con su ejército se detuvo frente a un río caudaloso, pronunció esta frase que aún hoy perdura: "Alea jacta est" (la suerte está echada). Tenía que traspasar ese río y enfrentar al ejército enemigo, no había duda que de volver era vencido. Lo logró, lo que no consiguió fue eludir los puñales de sus asesinos en la "idus de marzo". Salvando la distancia, entre nosotros hay un César, se llama Martín Guzmán y es ministro de Economía. También tiene un río por delante, el río Bravo en México y el ejército que debe enfrentar del otro lado es el FMI. Martín no conduce un ejército pero sí un puñado de economistas munidos de carpetas y propuestas. En lo que más nos destacamos es en patear la deuda para adelante y ofrecer como siempre el sacrificio en el sistema jubilatorio, laboral, impositivo y otros. Martín no corre el riesgo letal de Julio, como tampoco pagar por el fracaso si lo hubiese, y mucho menos dar explicaciones de dónde se gastó el cuantioso préstamo. Lo que sí está claro es que la garantía de su devolución será el sacrificio del pueblo que, por suerte para ellos, es tan pasivo que no sabrá latín pero sí lo que le espera.

La bandera y la mujer rosarina

El 27 de febrero habrá diversos actos en la ciudad por ser una fecha muy especial y memorable, Manuel Belgrano enarboló por primera vez, en 1812, nuestra bandera nacional en la Batería Independencia, fortificación de defensa y artillería, en la barranca. Desde la casona familiar, de Vicente Anastasio Echevarría y su hermana María Catalina, situada frente a la Capilla del Rosario, por calle Córdoba.donde se alojó el prócer, podía visualizarse la batería. Amigo personal de Belgrano a quien la historia recuerda por ser el único rosarino que asistió al Cabildo Abierto de 1810, votando por la destitución del virrey Cisneros. Según la memoria oral, supervisada por el propio Belgrano, María Catalina Echevarría, rosarina, nacida en 1782, confeccionó la bandera con dos paños de telas de raso celeste y blanca,de la pulpería de Pedro Tuella, su padre adoptivo. Una vez materializado el sueño de su creador por María Catalina, la joven patricia la tuvo en sus manos mientras fue bendecida e izada por Cosme Maciel .Belgrano, comunicó al gobierno: "Siendo preciso enarbolar la bandera y no teniéndola la mandé confeccionar blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional que estaba en el pecho de sus soldados usada como una insignia, desde el 18 de febrero en reemplazo de la roja. Formó a sus oficiales y soldados, del Regimiento 5 Patricios y pobladores, y frente a la enseña patria, se hizo el juramento que cerró con "¡Viva la Patria!". Belgrano también fue precursor de que la mujer se educara como lo expresó en el año 1810 en el Correo de Comercio: "La educación de la mujer será la piedra fundamental de una nueva Nación" y también expresó "destinadas por la naturaleza y por las leyes a llevar una vida sedentaria y retirada, no pueden desplegar su patriotismo con el esplendor de los héroes en el campo de batalla" (La Gaceta, 1812). La ordenanza N°8.932 del Concejo Municipal dispuso poner su nombre en el pasaje peatonal, en el Monumento a la Bandera, paralelo a calle Córdoba, frente al lugar donde se ubicaba su casa, y en el atrio de la catedral descansan los restos de su hermano. trasladados desde Buenos Aires para honra de los rosarinos.