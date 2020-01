Belgrano lloró por la Patria

El historiador Bartolomé Mitre, en “Belgrano y la Independencia”, reseñó así aquella jornada: “Su palabra era sencilla y elocuente y su acento conmovedor, al terminar su explicación como asesor del Congreso de Tucumán, su rostro estaba humedecido por las lágrimas y su auditorio conmovido, convencido por sus razones y cautivado por su sinceridad”. Embargado por la emoción de ver al país en una situación terminal,con riesgo de desintegrarse, “Belgrano rompió en llanto aquel legendario 6 de julio de 1816. Sus lágrimas contagiaron a los congresales, algunos lloraron junto a él a puertas cerradas”. Tiempo después, Belgrano recordaría: “Yo hablé, me exalté, lloré e hice llorar a todos al considerar la triste situación del país. Les hablé de la monarquía constitucional con la representación soberana de la casa de los Incas y algunos comprendieron la idea de una monarquía atemperada, otros congresales no me entendieron. Les recordé que “la mayoría de mis soldados eran originarios que amaban y defendían a su tierra; no solo los vivos sino también los caídos en el campo de batalla. Los vivos verían con buenos ojos y respetarían a un jefe Inca (hijo del sol) quien portaba un pectoral dorado en forma de sol con la inscripción: No mentir, no robar, no holgazanear. Si así se hiciera, veremos los resultados dentro de 200 años”. De este modo, Belgrano daba a los presentes, que aún mantenían sus dudas, el último empujón que necesitaban para declarar la independencia de las provincias unidas en Sudamérica, “Era un crucial momento en la historia argentina cuando corrían el serio riesgo de desintegrarse”.(Mitre). En ese marco dramático, Belgrano instó a los diputados a jugarse el todo por el todo y dejar grabados sus nombres en el bronce. Por su parte, San Martín desde Mendoza también lo pedía para concretar su proyecto de “liberar a Chile y Perú”. Finalmente “el 9 de Julio 1816 proclamaron a la faz del mundo la existencia de una nueva Nación”, memorable Día de la Independencia.

