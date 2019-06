Belgrano les habla

Usted, general Manuel Belgrano, cuyo corazón latió por "la libertad y la independencia", permítame que sus palabras sean leídas por los patriotas, rosarinos, provinciales y nacionales, lo que describió en su "Diario de marcha de Buenos Aires a Rosario", el trayecto sacrificado y heroico de 15 días a pie y en algunas carretas con su tropa (250 Patricios), hasta llegar a la Villa del Rosario, el 7 de febrero de 1812. ¡A sus órdenes!, le doy la palabra, general Belgrano: "A la una y media de la mañana, el día 7 de febrero de 1812, se tocó generala y marchamos por caminos y campos muy llanos, sin dificultad alguna y con poco trabajo que se hizo en la barranca de salida de una cañada que han formado las aguas de lluvia y llaman Saladillo, pasaron muy bien las carretas y hallándonos a distancia del Rosario de cerca de una legua y se formó la tropa, sacaron las banderas y con todo orden seguimos hasta este pueblo, cuyo comandante capitán Moreno y el alcalde con otros vecinos salieron a recibirnos y ofrecérsenos. Llegados a la Plaza Mayor, se formó en batalla y habiéndose depositado las banderas en la casa que me estaba preparada, marchó la tropa al campamento que ya estaba señalado por el capitán Alvarez en una buena situación cerca del río y bajo unos árboles que favorecen mucho por la estación en que nos hallamos. El pueblo no tiene casas ni galpones para colocar la gente; se ha encontrado una, a propósito, para parque de las municiones que traemos y almacén de los vestuarios y además útiles del regimiento. El coronel y oficiales de Caballería de la Patria y el capitán de Artillería, Herrera, como igualmente el capitán Rueda, encargado de la construcción de la batería, se me han presentado; he tenido mis conferencias con los dos últimos para la pronta conclusión de la obra en la que me dicen se trabaja con bastante anhelo, sin embargo de la falta de gente y lo que es peor del dinero; pienso esta tarde ir a verlo todo por mí mismo a fin de tomar los conocimientos prácticos que se requieren". Aquí finaliza la redacción, el testimonio manuscrito del "Diario de marcha" de Manuel Belgrano. Este es un sentido y afectuoso homenaje de los integrantes del Instituto Belgraniano de Rosario. Sabemos que usted en este mes de junio del 2019, a 199 años de su deceso, quiere ver una ciudad embanderada con celeste y blanco, y así se hará.

Luis Angel Maggi

DNI 6.433.410

Secretario del Instituto Belgraniano de Rosario

El Papa y el reparto de indulgencias

¿A quién representará el Papa? Es una pregunta recurrente que me hago en ocasiones cuando me entero de su injerencia en temas políticos, esencialmente latinoamericanos. ¿Será el famoso abogado del diablo del que tanto hablamos y no conocemos? En estos días, le envió una carta a Lula solidarizándose con él en virtud de su situación procesal, invocando al altísimo para que confíe que prontamente intercederá para liberarlo de sus males terrenales. Al final, ¿en quién creemos? ¿En el abogado (Pancho) o en el fiscal y juez celestial (Dios), que por lo visto está en todos lados y también en las cartas que les han hecho llegar, con los rosarios correspondientes bendecidos, a cuanto delincuente esté preso por mal desempeño público y sustracción de fondos. Puede ser verdad que el Vaticano esté más comprometido de lo que sabemos en el lavado de activos de la corrupción de sus amigos, viendo a Grabois y Valdés no hay mucho para imaginarse y especular. Hace rato que la Iglesia dejó de ser un refugio espiritual para convertirse en un ámbito de pedófilos, corruptos y ladrones, cobijados bajo su manto divino.

Roberto Rubén Sánchez

DNI 8. 634.022

Ausencia de propuesta y baja de impuestos

La hipocresía política y la apatía ciudadana nos ha llevado a la decadencia en que nos encontramos inmersos. Los candidatos, porque no conforman propuestas concretas acerca de bajar impuestos y tasas con los que tanto se castiga al ciudadano, pymes e industrias y la ciudadanía, porque frente al único candidato que propone bajarlos, no lo votan. Se formulan las propuestas de siempre de parte de los de siempre, el boleto gratuito como bandera, como si el mismo no implicara que lo debamos pagar los ciudadanos a través de suba de impuestos. Nada es gratis, pero algunos votantes parecen distraídos. Hoy, entre impuestos, tasas, luz, aguas y gas, nos hemos convertido en inquilinos de nuestra propia vivienda, sin embargo, ningún candidato dice nada. Perdón, uno solo propone bajarlos, pero los ciudadanos no lo votan. Qué paradoja.

Leonardo Gentile