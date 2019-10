Belgrano en el sur santafesino

Hace 200 años el general Manuel Belgrano acampó en la Posta la Candelaria, Casilda, con sus tropas del Ejército del Norte y sufrió la escasez de víveres y ropas entre junio y agosto de 1819. En septiembre su salud desmejoraba, tenía el estómago, los brazos y las piernas hinchadas, y no podía caminar. Llegaron a Pilar, Córdoba, y acamparon cerca de la antigua Capilla. El general guardó cama. Sus ayudantes le aconsejaron retirarse a Córdoba y luego a Tucumán para tratar su enfermedad. Belgrano dijo: "Siento que mi ejército me necesita, estamos luchando por una Patria libre, independiente y unida. Si muero aquí entiérrenme en este suelo, pues si hay soldados sepultados también puede estar un general, y siempre habrá un paisano que elevará una plegaria por nuestras almas". El 11 de septiembre de 1819 por consejo de su médico en la Capilla de Pilar, el general Belgrano entregó el mando del Ejército del Norte al coronel Francisco Fernández de la Cruz. Veinticinco soldados a caballo custodiaron su carruaje hasta Córdoba y al final los despidió con un abrazo a cada uno. El 1° de octubre de 1819, gravemente enfermo, llegó a Santiago del Estero, tierra de su familia materna, y una semana después a Tucumán. Este es un recuerdo y homenaje que los integrantes del Instituto Belgraniano de Rosario rinden a los soldados de la Patria, quienes al límite de lo heroico entregaron sus fuerzas, su corazón, su vida entera, lejos de sus familias, en pos de un ideal: "La Patria libre, independiente y unida". Invitamos a los ciudadanos de todo el país, en este Bicentenario, a sumarse desde la Cuna de la Bandera.

Luis Angel Maggi

DNI 6.433.410

Sobre la diversidad sexual

Estamos prácticamente terminando este año y el colectivo de la diversidad sexual, que otrora ocupara grandes espacios en los medios de comunicación, ahora sólo se restringe a policiales. No todas, pero la mayoría de las veces, por los travesticidios, cuyos autores rara vez se conocen. Esto da la sensación de que el poder, o no sé quién, da por terminada una etapa de la lucha de la diversidad sexual luego de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Mucha gente te expresa: "Y bueno, ahora está todo bien para ustedes". A lo que respondo: "Yo no quiero tolerancia, quiero una real concientización de lo que es la sexualidad humana, es esa tolerancia que se rompe y aflora en forma de insultos o sonrisas socarronas". Esta es una de las tareas incumplidas que nos deja este gobierno provincial de décadas que ha sido genuflexo y obediente ante el conservadurismo religioso, no implementando con todo énfasis la ley de Educación Sexual Integral. Ese conservadurismo religioso avanza en forma silenciosa hasta acumular poder y sacar en el momento oportuno sus "garras" antiderechos no sólo contra el aborto, sino también contra nuestros derechos conquistados. Otro de los temas a los que le faltó solución es resolver las necesidades del Colectivo Trans, empleo, salud y seguridad. Quizás hayan faltado recursos y una mayor participación ejecutiva en las decisiones por parte de esta población. Con respecto a las políticas públicas sobre el VIH/sida, no existieron campañas de prevención; hubo un tímido intento por parte del la Municipalidad de Rosario que prácticamente no sirvió de nada. Da la sensación de que cuanta más gente se infecte, mayor venta de medicamentos. Si no, véase el tratamiento de ingesta de medicamentos para no infectarse, lo que redunda en ganancias fabulosas para las grandes compañías extranjeras. Hace poco se dio la falta de medicación para las personas que viven con VIH, generándoles gran angustia. Demás está decir qué poco sabemos de las políticas públicas hacia nuestro colectivo por parte del gobernador electo. Si es la que implementó cuando era intendente de Rafaela, estaremos ante un problema. Si al peso de esta incertidumbre se le suman los legisladores electos del conservadurismo religioso, creo que estaremos con muchas dificultades, con el peligro de perder todo lo que hemos conquistado en nuestra ciudad y provincia. Ante este panorama es el momento de la unidad de los activistas LGTBI de toda la provincia.

Guillermo Lovagnini

Malas condiciones en cárcel de Piñero

Soy Chiara Rey, hija de Marcelo Rey, uno de los imputados en la causa Alvarado. Les hablaba para comentarles la situación que en estos momentos pasa mi familia, a raíz de que a él lo trasladaron en forma repentina al penal de Piñero. Fui y nunca pensé que podía llegar a verlo en ese estado, las condiciones de alojamiento son deplorables. El agua de la ducha sale helada, estaba todo sucio y no contaba con elementos para poder limpiarlo. Las puertas y ventanas sin vidrios, me causó mucho daño ver a mi pobre padre en un estado de indigencia total, ni los animales soportarían tal situación. Perdió diez kilos de peso y la presión es de 16/10, con fuertes dolores de cabeza y mareos producto de los inhibidores de celulares que están colocados en dicha zona según me comentó un guardia de la cárcel. El penal policial rechazó su ingreso, ya que algunos de los detenidos fueron condenados a raíz de investigaciones realizadas por él, y dijeron que si entraba lo iban a matar. Se pidió un hábeas corpus y el juez los revoco, ya que el servicio penitenciario sostiene que él está en resguardo y el lugar es el adecuado. Quiere decir que si mi papá debe esperar un juicio lo tienen que hacer en un calabozo de dos por dos, aislado del mundo sin tener contacto con nadie. ¿Y el principio de inocencia dónde quedó? ¿Por qué tanto ensañamiento en esta causa tan politizada? Si mi papá debe estar detenido que lo esté pero con dignidad, por eso le pido a los medios de comunicación en general, a los organismos de derechos humanos, a los colegios de abogados, a la Cruz Roja Argentina, a la comunidad eclesiástica, a los sindicatos policiales, a los círculos policiales y a todo aquel que quiera viralizar mi pedido, que me dé una mano para encontrar a esa persona con un poco de humanidad que lo pueda ayudar.

Chiara Rey

DNI 43.576.603

El ejemplo de Winston Churchill

En 1940 el totalitarismo nazi se expandía por Europa. Las libertades y derechos de las personas estaban en serio peligro. Consciente de ello el primer ministro británico Winston Churchill pronunció en la Cámara de los Comunes un histórico discurso. Dijo Churchill: "Yo diría a la Cámara, como dije a todos los que se han incorporado a este gobierno: no tengo más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros, muchos largos meses de combates y sufrimiento. Estoy seguro que no se tolerará que nuestra causa se malogre en medio de los hombres. En este tiempo me siento autorizado para reclamar la ayuda de todas las personas y decir: "Venid, pues, y vayamos juntos adelante con nuestras fuerzas unidas". Frente a una situación límite, Churchill tomó el toro por las astas. Le dijo al pueblo la verdad y nada más que la verdad. Si no se unían todos los británicos las garras de Hitler los destrozarían. Fue un extraordinario ejemplo de heroísmo y patriotismo. El 10 de diciembre probablemente asuma como presidente el profesor Alberto Fernández. Quiera Dios que, al pronunciar su discurso ante la Asamblea Legislativa, emule al estadista británico. Es cierto que la situación argentina, pese a su complejidad, en nada se parece a lo que estaba padeciendo Gran Bretaña en 1940. Sin embargo, si Fernández, emulando a Churchill, reconoce de entrada los padecimientos del pueblo y sólo promete sangre, sudor y lágrimas (aclarando que todos, absolutamente todos, deberán sacrificarse), habrá empezado su Presidencia con el pie derecho.

Hernán Kruse