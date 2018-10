Basta de mendigar

El Ejecutivo nacional debería estar alerta y darse cuenta que desde hace tiempo los industriales, contratistas, desarrolladores, actuando a través de corporaciones que los nuclean, piden al gobierno que los exima de impuestos, los que el resto de la población paga rigurosamente. El sábado pasado, en un diario porteño, publicaron una nota en donde los desarrolladores de edificios piden exenciones al por mayor. ¿Acaso el Ejecutivo no sabe que aunque no le concedan esas excepciones se seguirá construyendo? No debe el Ejecutivo hacer caso a amenazas y extorsiones, y tampoco debe preocuparse cuando desde las distintas corporaciones amenazan con cerrar. Cuando una industria no es viable, tampoco lo es aunque le perdonen los impuestos, se trata de falta de inversión en equipos o mala administración. Hay industrias dentro de las cuatro provincias que tienen el privilegio de la promoción industrial y parte de los salarios de sus trabajadores los paga el gobierno provincial. Esto se debe a la debilidad de los gobernadores y en algunos casos a la connivencia corrupta entre industria y funcionario. La promoción industrial de las cuatro provincias privilegiadas en detrimento del resto de las otras fue promulgada por 15 años, lleva más de 30 años y los gobiernos de turno han hecho la vista gorda. El lobby es lícito y muchas veces útil, pero el gobierno debe saber cuándo es procedente y cuando no.

Miguel Baghdasarian

Encuentro Nacional de Mujeres

Otra vez, como sucedió el año pasado en Rosario en el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew, se produjeron gravísimos hechos de violencia, donde trataron de quemar con bombas molotov edificios públicos, escuelas e instituciones religiosas. Estas mujeres expresan así su odio a la democracia y a todas las instituciones que conforman la República Argentina. La policía detuvo a diez mujeres en plena acción delictiva y luego fueron liberadas. Es muy probable que las organizadoras acusen a la policía de represión, pero seguro que no van pedir disculpas por los delitos cometidos, y eso significa que están de acuerdo. Lo de Trelew fue un calco de lo que pasó en Rosario. El objetivo de estos encuentros es luchar por los derechos de la mujer, que muy bien se los merecen, pero terminan desvirtuándolo con acciones extremadamente violentas.

DNI 6.347.664



"No somos como ellos"

No sorprendió a nadie que Hebe de Bonafini -en uno más de sus frecuentes mensajes violentos, plenos de odio y deseos de venganza- felicitara a quienes atacaron a la gobernadora María Eugenia Vidal en Chascomús. Mientras tanto, la señora María Luján Rey, en el programa "Intratables", madre de Lucas Menghini Rey, un joven soñador, trabajador, músico y padre de una beba, y que fue una de las 52 víctimas fatales de "la masacre de Once", manifestó apaciblemente su satisfacción por la condena a 5 años y 8 meses de prisión para el ex ministro Julio De Vido, uno de los funcionarios más corruptos de la historia de nuestro país, y de los principales responsables de la tragedia ferroviaria. Fue muy difícil para mí no hacer una simple comparación cuando la madre declaró que en los más de seis dolorosos años jamás buscó venganza ni cortó una calle, no insultó y tampoco presionó a la Justicia y que ante la pregunta del conductor Santiago del Moro, sorprendido por tanta paz, respeto y urbanidad en sus reclamos, recibió como única respuesta: "No somos como ellos".



Alejo Uribe

DNI 6.259.301



Licencia de conducir (II)

Quiero manifestar mi adhesión a la carta de lectores de ayer del señor Hugo Pietrafesa, referida a la licencia de conducir para mayores de 70 años, sobre todo teniendo en cuenta que la ciencia médica ha aumentado notablemente la edad física y mental. Además, da la sensación de que la mayoría de los accidentes son producidos por personas de menor edad.

DNI 6.057.372



Moyano, basta de aprietes

Hugo Moyano declaró: "Si detienen a Pablo, la gente va a reaccionar y la CGT estará dispuesta a acompañar" ¿Qué tiene que ver la CGT, cuya misión es defender los derechos de los trabajadores, con la imputación de la comisión de un delito a un dirigente del fútbol por más que, a su vez, sea dirigente sindical?



Roberto Angel Meneghini

DNI 6.069.678