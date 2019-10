Basta de glifosato

Recuerdo hace unos 30 años, en oportunidad de llevarse a cabo en Casilda una feria del libro, nos visitó Osvaldo Bayer, y por más que él fuera rosarino se manifestó asombrado de la belleza que los sembradíos dan como marco a nuestras verdes llanuras, cuando la primavera está en su apogeo. Sin la capacidad descriptiva de Bayer, pero con muchas ganas y como la tarde invitaba a ser parte de ella, trepé a mi bicicleta y, dado que vivo en la zona suburbana, en pocos minutos ya era parte del paisaje. De golpe el encanto tornó en sorpresa, al ver a pocos metros a un productor a quien conozco, fumigando la banquina de un camino rural (por el olor que desprendía, supongo glifosato y algo más). El, muy cómodo conduciendo su Ranger 4x4 con los vidrios cerrados y el aire acondicionado prendido, y por detrás un operario que, caminando, manipulaba la mochila que se encontraba en la parte trasera de la camioneta. No tenía guantes, ni máscara, ni antiparras, ni nada, con remera mangas cortas, alpargatas y la esperanza de poder sobrevivir mientras la suerte lo acompañe. Luego de ser explícitamente fumigado continué mi camino y pude comprobar que en todos los campos se estaban realizando tareas de fumigación. Motivo por el cual desistí de tan heroica actividad, tratando de no perecer en el intento. En función de estar expuestos a todo tipo de contaminación y dado que Argentina es el país que más glifosato utiliza (380 millones de litros por año) propongo que para hacernos la vida más práctica y amena, nos brinden en los noticieros de la noche, conjuntamente con el precio del dólar y el riesgo país, los índices de glifosato que nuestro ambiente registra. A modo de consuelo, recordé los acordes del tango "Afiches" de Homero Expósito cuando dice "dan ganas de balearse en un rincón", o estrofas de "El general Quiroga va en coche hacia la muerte", cuando dice Borges "yo que sobreviví a millares de tardes, y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales, ¿muere acaso el pampero, se mueren las espadas?". Ojalá podamos reaccionar antes de que sea demasiado tarde.

Ricardo R. Cavallin

DNI 12.619.556

La indefensión de los ciclistas

A los ciclistas de Rosario, por cierto un importante número en crecimiento constante, se los ha desestimado por largo tiempo y, ciertamente, se los ha dejado en vulnerabilidad total. Para fundamentar esto tomo como ejemplo el caso de las calles con corredores únicos, donde circulan los colectivos supuestamente y solo ellos. Los ciclistas no podemos ir del lado donde circulan los colectivos y tampoco se nos permite ir del otro lado, los bocinazos y los insultos son moneda corriente. Patinetas, rollers, monopatines, transitan en las bicisendas lo cual constituye una real amenaza ya que si pierden el equilibrio, lo cual presencié, los ciclistas podemos caer y morir. De hecho que lo vi, una persona en patineta perdió el equilibrio, se aferró de un ciclista y se salvó de caer bajo las ruedas de un taxi. Las motos, colectivos, autos y demás inconscientes transgresores, nos invaden a diario el minúsculo espacio otorgado, el cual de por sí ya presenta obstáculos peligrosos: piedras, basura, maderas, vidrios, ya que no se conservan limpios. La necesidad de implementar bicisendas pensadas en forma sesuda, y que sean controladas por personal de Tránsito ya no es un mero capricho sino una necesidad que no se puede continuar soslayando. Ya ha habido varias muertes. Sumado a lo antedicho, la Municipalidad no cumple con entregar los bicicleteros a los estacionamientos como lo indica la ley reciente. Sólo se presentan a medir el espacio que disponen para las bicicletas y no regresan, no sin antes prometer la entrega de los bicicleteros, lo cual jamás se concreta. Esta nueva disposición evita robos. A la espera de que alguien del gobierno se disponga a pensar el tema con conciencia y resolverlo.

Myriam Koldorff

Reflexiones del día después

Como era de esperarse triunfó la dupla Fernández. Espero equivocarme, que las preocupantes señales de autoritarismo, protección a los corruptos y violencia no se plasmen en hechos concretos. Espero también que su próxima gestión se enfoque en resolver los problemas generados en su anterior gestión y que no siempre fueron resueltos por la actual gestión, e incluso en algunos casos, fue agudizada por las medidas tomadas por Macri. Y espero además que cuando asuman sepan aprovechar las mejoras en infraestructura, energía, entre otros, que sí se realizaron y que Cristina Fernández no supo o no quiso hacer cuando tuvo la oportunidad.

Juan Pablo Zucco