Basta de agrotóxicos

Hacia 1850, Ludwig Feuerbach, filósofo y antropólogo alemán, en su escrito "Enseñanza de la alimentación" expresó: "Si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados denle mejores alimentos. El hombre es lo que come". Apocopado el más que actual pensamiento en un "somos lo que comemos" fue pancarta de muchas campañas en defensa del bienestar animal y en pro de una ingesta de nutrientes más saludables. ¿Pero qué pasa cuando todo lo que ingerimos, incluida el agua, porta veneno? ¿Somos tóxicos? Aparentemente sí. Desde 1962 en Argentina y con la aprobación de Senasa, el "clorpirifós" (un plaguicida organofosforado de amplio espectro y barato, que se aplica para el control de numerosas plagas —insectos y ácaros—, principalmente en cultivos de soja, maíz, trigo y girasol) tiene presencia residual en casi todas las frutas, verduras, hortalizas y granos que consumimos y en el agua. Como todos los de su clase el clorpirifós (que fuera usado en la Segunda Guerra Mundial como "gas nervioso") es un neurotóxico de efecto acumulativo e irreversible que origina lesiones cerebrales permanentes y mutación embrionaria. El grado de peligrosidad de este compuesto ha llevado a la UE a tomar la determinación de prohibir su uso a partir de enero de 2020. En Argentina aún está permitido su uso rural (el domiciliario se reglamentó en el 2009) importándose en 2017 unos 278 millones de kilos de este plaguicida (una compra de 1.611 millones de dólares) siendo la zona de cultivos de la provincia de Buenos Aires su principal destinataria. Tanto en alimentos, tierra o agua, las mediciones residuales en nuestro país superan en un 40 por ciento a un 100 por ciento los valores "seguros" permitidos, evidenciando la contaminación de cosechas, del medio ambiente y una alerta para la salud de los argentinos. Más allá de alguna ética, de sentido común o la más básica idea de bienestar; económicamente la continuidad del uso de este agroquímico garantiza el futuro y fundado rechazo, en el mundo civilizado, de todo producto o materia prima alimentaria argentina con trazas de "clorpirifós" (lo que es casi toda). No parece ser buen negocio sembrar veneno para cosechar enfermedad. Aguardamos por una reglamentación que prohíba completamente su utilización en nuestro país y se haga cumplir.

La ironía del Papa Francisco

Con la poca feliz expresión del Papa de sugerir preguntarle al Padre Eterno la posibilidad de que venga a la Argentina, es una falta de respeto a toda la grey católica. De mi parte diré que se puede quedar en Santa Marta o donde mejor le cuadre, protegiendo a sus discípulos promiscuos. Casi sería mejor que no venga, más que cerrar la grieta la seguirá agrandando. Mi comunicación con Dios es directa, no necesito nada del Papa. Al menos ahora sabemos quién es y qué piensa, mejor que se dedique a su tarea pastoral y a controlar lo que hacen sus sacerdotes, miles de millones de dólares pagados en concepto de defensa e indemnizaciones. La Iglesia rica para los pobres ya no me representa, prescindo de sus servicios como representante del supremo en la Tierra. No estoy convencido que él mismo avale el daño aberrante e irreparable que han hecho a niños, adolescentes, que les fueran entregados para su guarda y educación.

Un buen gesto, pero con malas ideas

Volvía a mi casa desde el centro de Rosario en un ómnibus, y nada más subir una señorita como de 20 años me ofreció el asiento en el que estaba sentada. Le agradecí y pensé: ¿será por mis canas? Al bajar la señorita vi que llevaba una mochila con un pañuelo verde atado, y pensé ¿ha sido capaz de apiadarse de un hombre mayor y es incapaz de hacerlo por un niño por nacer? Le pedí a Dios que la iluminara. ¿Será posible tanta dureza de corazón? ¿Cómo una mujer no se conmueve ante un bebé no nacido?