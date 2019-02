Soy arquitecta urbanista de profesión, nómade por opción. Una travesía por Latinoamérica hizo que estuviese décadas fuera de Argentina y, cada vez que regreso, es inevitable tener una lectura urbana del lugar que me vio crecer. Lo veo modificarse, como yo, con heridas, con mutaciones. Estas últimas veces vi un barrio con su memoria social apagada. El bulevar Oroño, inaugurado en 1868, siempre fue una arteria importante de la ciudad de Rosario, con su riqueza patrimonial e histórica, su Cine Real inaugurado en 1929, con sus amplias salas en la que se realizaban bailes de carnaval y espectáculos teatrales. Sus túneles, que entre mito y realidad fortalecían la idea de que el contrabando, manejado por la mafia, utilizaba esas vías para contrabandear destilados; hoy, ésta área que me vio crecer, mutó. La construcción social impuesta hace que algunos le llamen progreso, pero mi casa sigue ahí, estoica, mientras sus coetáneas iban siendo fagocitadas para dar paso a un polo gastronómico que crecía desmesuradamente, que le dio al barrio la condición urbana y gentrificada del "no lugar". La teoría del antropólogo Marc Augé sobre los espacios del anonimato convierte lo urbano en un tema recurrente, el "no lugar" se identifica con el espacio de tránsito, de flujos, que desplaza la hegemonía del "lugar antropológico" estable y fijo. Como uno de los ejemplos podemos traer al bar Victoria, en la intersección de la calle Jujuy con dicho bulevar, un bodegón donde Carlos Gardel supo cantar entre bailarinas de portaligas, el cual también perdió su memoria transformado hoy en un bar contemporáneo, hegemónico a esta nueva impronta del barrio, un no lugar, despersonalizado. Las identidades y las disputas espaciales de las ciudades que habitamos hacen que la memoria social se vaya perdiendo, dando lugar a los espacios del anonimato de Augé. Donde la gentrificación urbana producto del posmodernismo genera barrios infieles con sus vecinos, ya que no son espacios socialmente construidos y sí, espacios impuestos e impersonales.

Carolina Dardi

DNI 21.579.008





De Montepío a Banco Municipal

Esta transformación acorde a los tiempos sucede en nuestra ciudad desde diciembre de 1893 a febrero de 1895. En ese lapso, Floduardo Grandoli, por las vicisitudes políticas del país —época de las revoluciones radicales—, de intendente de Rosario pasó a interventor de la Municipalidad, retornando a la Intendencia. En diciembre de 1893 elevó el proyecto de creación del Montepío Municipal a la Comisión Consultiva en función de Concejo Deliberante. Los llamados montepíos existieron en la ciudad hasta mayo de 1892, año en que se derogó la ordenanza que los habilitaba, porque en realidad encubría a los prestamistas usureros que esquilmaban al sector más pobre de la población. El fundamento del proyecto fue la necesidad de mantener el servicio de préstamos como ente oficial a fin de evitar aquella especulación y dotar a la Municipalidad de un recurso económico. El proyecto circuló lento en la Comisión Consultiva hasta que, tras las elecciones de 1894, la Comisión pasó a ser nuevamente Concejo Deliberante, y Grandoli intendente. Entre los concejales electos ingresó el educacionista y periodista Eudoro Díaz, que formó parte de la comisión que estudió el proyecto. Fue este edil el gran gestor para que el proyecto se tratase sobre tablas en la sesión del 1º de febrero de 1895. El debate del proyecto, ya perfeccionado a Banco, fue la síntesis de la oposición al mismo por diferentes razones. Entre otras, si había fondos necesarios, que los mismos debían garantizar los empréstitos internacionales y la exigencia de la presencia del intendente. Se apersonó Grandoli, informó en forma convincente y se aprobaron la creación y carta orgánica del Banco Municipal de Préstamos y Caja de Ahorros con servicio pignoraticio que le otorgaba la idea de Montepío.

Ernesto Del Gesso





¿Terapia cognitiva?

La frase está de moda y la moda no incomoda. Significa que los psiquiatras o psicólogos curan (terapia) al mismo tiempo que conocen (cognitiva) las posibles enfermedades del paciente. Siempre creí que primero el diagnóstico y luego el tratamiento. Se averigua, se verifica y se procura la sanación o al menos mitigar algo la patología. Es curioso que personas incapaces de caminar y mascar chicle al mismo tiempo trompeteen ser aptas para ejercer simultáneamente ambas actividades que decíamos. Además, el psicoanálisis no es una ciencia. Los chamanes, ¿no debieran tranquilizarse un poco? Al menos evitar frases pomposas y absurdas como lo es la terapia cognitiva.

Julio Chiappini

DNI 6.071.522