¿Banderas a media asta?

El fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa suscitó inexcusables dudas sobre el ceremonial de banderas, pese a que la normativa es muy clara. En medios y redes se debatió si la bandera nacional debía permanecer izada al tope o colocarse a media asta; varias fotografías documentan la desorientación imperante, cuando no debió ser así. El decreto Nº 24.791 de 1933 dispone: "Considerando que sobre todo otro honor u homenaje debe primar el que se debe a la Patria en los días consagrados a su culto" (…) "el Poder Ejecutivo nacional en acuerdo de ministros decreta: artículo 1º. En los días de conmemoración patria del 25 de Mayo y 9 de Julio la bandera nacional nunca se izará a media asta, debiendo suspenderse durante ellos cualquier honor u homenaje que así lo determinara". El presidente Perón, por decreto Nº 23.303 de 1950, extendió lo ordenado al 20 de Junio. Más tarde, el Ministerio de Cultura (Resolución Nº 1635/ 1978) lo revalidó, para los establecimientos escolares, y lo propio hicieron sucesivos reglamentos de ceremonial militar. El precepto es profundamente democrático por cuanto es lógico que el júbilo popular por las significativas fechas que se conmemoran esos días deba primar sobre el duelo causado por el fallecimiento de alguna personalidad destacada. En concreto, durante los 25 de Mayo; 20 de Junio y 9 de Julio no corresponde que la bandera nacional se ice a media asta. Si el duelo fue declarado con anterioridad y abarca alguno de esos días corresponderá suspender la colocación en esa posición y restablecerla en la jornada inmediata posterior, hasta agotar el término luctual. Pero, si el duelo se decretó durante el día festivo, como ocurrió el pasado 9 de Julio, la bandera recién debió izarse a media asta el día 10 y por 3 días consecutivos. Esta y no otra es la normativa vigente que, además, se encuentra consagrada ampliamente por la tradición. Resulta inexplicable que en algunos casos se haya olvidado.

Miguel Carrillo Bascary

Miembro del Instituto Nacional Belgraniano

Histórico eucaliptus

A las autoridades municipales quiero expresar mi enérgico rechazo a la extracción del legendario eucaliptus sito en esquina de calles Comenius y Tarragona, frente a las vías del ferrocarril, dispuesto por dictamen del 21/05 pasado, expediente Nº 362749/2019 Parques y Paseos. En este, el año del 130º aniversario de la fundación de "Fisher Town", sería oportuno que la Municipalidad invirtiera recursos económicos en preservar la historia del Pago y no en eliminarlos; tal el caso de la ex Estación ferroviaria Antártida Argentina (Morrison y Wilde), Patrimonio Cultural de la ciudad, que se encuentra en lamentable estado de mantenimiento, en particular, el sector que ocupa la repartición municipal ASU.

Federico P. Mac Rouillon

DNI 8.524.465

Sobre las Fiestas de San Fermín

Me llamo Floren Blas, y soy español. Les escribo para manifestar mi rechazo y repulsa sobre las mal llamadas Fiestas de San Fermín en Pamplona. Siento vergüenza viendo cómo para el mundo entero España, mi país, en este caso Pamplona, es la vergüenza del mundo. En el siglo en el que estamos, es impropio por naturaleza, por humanidad, hacer sufrir y matar a unos pobres toros. Porque mucha gente no lo sabe, pero esos toros que están por la mañana en el encierro, mueren por la tarde en la plaza. Me gustaría que por favor llegase a Argentina, ya que es inmoral. Si se hace sufrir a un animal, no se puede considerar como una fiesta. Como dijo Gandhi: "La grandeza de una nación y su progreso moral, pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales". Yo no estoy en contra de San Fermín. Hay muchas maneras de poder disfrutar de unas fiestas sin que se tenga que derramar sangre, en este caso, sangre animal. Y pregunto: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a seguir derramando sangre? ¿Hasta cuándo alguien con un corazón enorme va a decir basta ya? Muchas gracias.

Florencio Blas Benito

51.406.140J (documento español)

Sant Adrià De Besòs (Barcelona)

María Eugenia, escúchalo a Máximo

Es difícil de entender la tozudez de la gobernadora María Eugenia Vidal de continuar pactando con las "transas, los robos y la droga" cuando desde la vereda de enfrente Máximo le pide que, por favor, deje de lado la campaña sucia, llena de mentiras, provocaciones y agresiones (porque todos saben que si alguien dice "la verdad", ese es Kicillof, mientras que si alguien miente, esa es Vidal) y se dedique a resolver los problemas de sus amados bonaerenses.

Otto Schmucler