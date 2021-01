Bancarizados y sin respuesta alguna

No pude cobrar ni el sueldo de noviembre ni el aguinaldo y tuve que vivir de prestado un mes y medio, durante el cual el banco me retuvo, entiendo que ilegalmente, mi salario.

Es inconcebible que para estos casos no se les exija a los bancos atender por cajero humano, máxime cuando los robos están a la orden del día.

En lo que respecta al Banco de Santa Fe la cosa es peor porque en el 0800 nunca te atienden, está siempre saturado, las veces que conseguí que me atiendan no me dieron ninguna solución, y si envías un reclamo vía e-mail te contestan que llames al 0800.

Para colmo luego te solicitan que respondas a una encuesta para saber si estás conforme con la atención recibida, lo que parece una burla.

Carlos E. Galiano

DNI: 12.523.270