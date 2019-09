Ayudando a tener sueños

Quizás piensen que estoy equivocada, pero hablo por mi experiencia y deseo que lean y transmitan a quienes estén atravesando una discapacidad. Tengo 78 años y por una enfermedad quedé con deformación en las rodillas y me imposibilita caminar. También tuve una operación de cáncer de mamas por lo que debieron extirpar mis pectorales, quedando sin fuerzas y sin control, pero al caminar con un andador para movilizarme se cortó el tendón de mi brazo derecho, quedando totalmente sin poder moverlo. A pesar de mis impedimentos, quise ayudar a los abuelos que están en los geriátricos y a niños en situación de pobreza. Formé una ONG llamada "Abuelos Sustitutos" y trabajé hasta que el cuerpo me dijo basta. Allí, con un final no esperado comencé a soñar, a pelear por mis derechos, por lo que podía seguir haciendo a pesar de mi discapacidad. Y soñé, pero sin dejar de hacer, y me pregunté si con una silla de ruedas podía seguir en mi actividad, y eso no podía ser si no era con una silla de ruedas eléctrica. Peleé con obra la social y después de muchos sueños, esperas, desilusiones, idas y venidas, lo logré. Mi voluntad de ayudar me ayudó; con mis amigos, el director del Geriatrico Provincial, doctor Villamil; gente auditora de mi obra social; la directora de la misma, Soledad Rodríguez, a quien conocía del el Hospital Provincial cuando disfrazada de payaso y acompañada de otros abuelos entretenía a niños con leucemia, tratando de calmar el dolor. No dejaba de pensar qué hacer para ayudar y esa fue la motivación. Hoy, en mi silla de ruedas eléctrica podré trasladarme otra vez al geriátrico y ayudar al otro a tener sueños, a hacer para el otro, a proyectar, crear, formar. Díganle a quienes están pasando un problema como el mío que todavía pueden tener sueños, que puedan crear para ayudar al otro y eso los irá curando para que ninguna discapacidad pueda ser permanente, sino que está en nuestras cabezas. Dejo mi teléfono para ayudar a quien lo necesite (156 970854 - 4484056), para explicar lo fácil que es y lo mucho que cura. Ninguna discapacidad es permanente cuando nuestra mente ayuda a ayudar.

La patria está en peligro

El Teorema de Baglini sostiene que el grado de responsabilidad de las promesas y propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder. Cuantas menos posibilidades tienen de gobernar, mayores son las mentiras y las promesas que pronuncian descaradamente y sin un ápice de vergüenza. Hoy, en medio de la campaña política, podemos observar cómo aplican este teorema muchos políticos kirchneristas de lengua fácil, contradicciones inmorales, cero autocrítica y memoria selectiva, como por ejemplo el elegido por Cristina (para garantizar su impunidad), el otro Fernández. Un prestigioso escritor dijo lo siguiente sobre este candidato: "Ha sido tan radical su cambio de posición que la inverosimilitud de su palabra no recae sólo sobre lo que dice ahora, sino que lo lleva a interrogar también sobre el pasado, y diría entonces qué lugar tiene la palabra allí donde contradecirse no significa ningún problema moral". No podemos olvidarnos de todo lo que estos candidatos se han dicho entre ellos (no hay más que remitirse a los archivos). ¿Qué interés oscuro habrá logrado que se unan después de haber sido tan críticos con la candidata a la vicepresidencia? Espero que como ciudadanos pensantes no nos dejemos engañar por estos mentirosos e inmorales. La patria está en peligro.

Hay que creer en los sueños compartidos

Una república democrática es algo así como una máquina de sueños compartidos, y la alucinación de una sola persona puede a veces tener tanto ímpetu como para inducir a millones (o aún a miles de millones) a seguir un camino que él o ella traza con claridad. Por supuesto, a veces los sueños de algunos son pesadillas de otros, pero que los sueños de una sola persona fracasen y se hagan añicos no quiere decir —no puede querer decir— que se termine la República. Quiere decir que hay que volver a soñar nuevamente, confiando que el sentido común de muchos valga más que las ideas de unos pocos. Si no creemos en este principio fundamental debemos sacar la chapita y "cerrar el kiosco".

Por qué no creo en Alberto Fernández

Tengo 78 años, nací en 1941; mi madre, una costurera descendiente de italianos, mi padre, un obrero metalúrgico que emigró de España a los 14 años. Como se pueden imaginar provengo de una familia peronista. Mi padre sostenía que uno podía tener una ideología, pero no comer vidrio. Es por eso que no le puedo creer a Alberto Fernández. Este personaje siempre fue dependiente del Estado, o sea, un ñoqui, un miembro más de los círculos "dirigenciales" porteños, o sea aquellos chicos bien de casas mal que se codean con los que tienen el dinero y aspiran al poder. Algo así como Melconián, que no importa quien tenga de compañero de ruta o a quien tenga que servirle, el tema es estar y poder, como los viejos inmigrantes que querían al hijo profesional para tener la chapa de bronce en la puerta, grabar su nombre en el bronce. Lo más triste de todo esto es que la gran mayoría de los votantes no son ciudadanos sino meros pobladores, y por ende no les interesa quien esté, ni de dónde provengan los fondos para mantenerlos. Esto ha producido una situación especial que fue aprovechada por el castro-comunismo, que es el que se beneficiará de los restos de la República. Todos estos gobernantes, sindicalistas, intelectuales (idiotas útiles) que se autotitulan peronistas, pero sólo defienden sus negocios, cuando se den cuenta de que los embromaron entenderán por las malas que a Macri se lo puede cambiar con una elección, pero los castro-comunistas no consideran ese derecho.

Erradicar la pobreza

Cualquier reiteración compra su olvido: regla que al parecer conocen quienes hacen de la necesidad y carencia, mal llamada "pobreza", un objeto de intercambio político y una noticia redituable. Vale preguntarse cuántos argentinos están dispuestos a recortar sus presupuestos y pasar alguna necesidad para ayudar a que otros sufran menos; puedo aventurar un "muy pocos" sin demasiado riesgo a errar. El espíritu "misionero" casi molesta entre los nuestros, al punto de buscar alguna intención oculta en quien ose encarnarlo y ver imposible que alguna doctrina comunista sincera (que admitiera su puesta en práctica) prenda por casa. Pero el derramar una lágrima al ver a un nene hambriento nos hace parecer sensibles y humanos, argentinos al fin. Siempre, casi por regla, la real "pobreza" está anclada a la marginalidad, y por simple definición lo que fuere "rechazado" no es bienvenido y los "reales" pobres lo saben. Combatir la pobreza no es repartir alimentos, dinero, empleos de esclavo; es educar a toda la sociedad a ser independiente y respetar y tolerar las diferencias, en un marco que las permita, algo que no hay hoy. Preocupantemente estamos muy lejos de erradicar la falsa "pobreza" y terriblemente cerca de perpetuar la real.

