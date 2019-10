Autos sin ruedas en barrio Belgrano

Soy de barrio Belgrano, vivo en Garzón al 500, y el 2 de octubre entre las 2 y 3:30 de la madrugada me robaron todas las ruedas del auto. Esto mismo les pasó a cuatro vehículos más y a la misma hora en el trayecto de tres cuadras. Llamamos al 911 y vinieron recién a las 5:15, tardaron casi dos horas. Estamos muy enojados por la falta de atención del 911. Hace dos años atrás, también me entraron a mi casa y se llevaron todo lo que tenía. La policía del 911 y de la comisaría 12ª demoraron en mandar un móvil dos horas. En los dos casos, si hubieran venido más rápido, podrían haber encontrado algo o haber atrapado a alguien. Porque con tantas cosas robadas, no es fácil pasar desapercibido. Nos castigan todos los días los ladrones, andan como panchos por su casa.

Reclamo al Banco Municipal

Hace aproximadamente cinco meses, y en virtud de las inmejorables promociones que ofrece, saqué la tarjeta del Banco Municipal de Rosario. Desde ese momento la utilizo con el fin de obtener los mencionados beneficios. Jamás logré que me enviaran el resumen de cuenta, por ningún medio. Es decir que el banco me descuenta todos los meses de forma arbitraria de mi cuenta sueldos, una suma de dinero, que estimo corresponde a los gastos realizados por mí con dicha tarjeta. Me he dirigido al banco en reiteradas oportunidades para solicitar el resumen de cuenta y que por favor me lo hagan llegar como corresponde, ya que tengo todo el derecho de controlar lo que me están cobrando. La respuesta del personal es que "tienen problemas con el sistema a la hora de enviar los resúmenes de cuenta". Mi sugerencia fue entonces que utilicen el mismo sistema que para enviar la tonelada de ofertas para plazos fijos, créditos, entre otras cosas, que curiosamente, sí me llegan sin ningún inconveniente. Revisando los resúmenes, noto que no se me realizan los descuentos de mis compras en Amecro. Efectúo el reclamo correspondiente todos los meses. Argumentan que la culpa es "del call center". No encuentro vinculación alguna con el hecho de que no me hagan los descuentos. En fin, es el Banco Municipal de Rosario.

Flores de color naranja

Casi en la esquina de Carriego y Mendoza de nuestra ciudad se alza, inmenso, un ceibo. Ahora, completamente florido, pero no con las clásicas flores color "rubí" como dice la canción y la leyenda, sino, sorprendentemente, de color naranja salmón. Es una presencia notable que debiera ser advertida y celebrada, pero ¿quién dispone de un poco de tiempo y atención para reparar en estos personajes y sus galas? Como al final uno es algo leguleyo, me pregunto: ¿merecerán este hermoso árbol y sus flores naranjas el rango otorgado a sus hermanas de rojo terciopelo de ser flores nacionales a partir de 1942? ¿Le corresponderán las notas dolientes del arpa que canta la muerte de Anahí en la hoguera antes de transformarse en el árbol de flores rojo sangre? ¿O es que el árbol ha buscado aliviar el sacrificio de la indiecita fea con su color igualmente bello, pero un poco apaciguado? Lo que vale la pena recomendar es que al pasar por esa esquina, se lo salude aunque sea con un gesto. Si fuera posible, enviar un cronista a reportearlo. Son esas glorias que afortunadamente aún pueden descubrirse en las calles rosarinas.

Microcréditos para los dealers

El postulante a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no deja de sorprender, es un emprendedor en potencia. Ha encontrado alternativas laborales para los más vulnerables sin estigmatizar a los mismos. Viendo en ello la posibilidad de promover a través del Banco Provincia o el Ansés líneas de microcréditos a nuevos dealers que quisieran ingresar en el narcomenudeo. Obviamente, avalado por sus pares y superiores, por caso la diputada Victoria Donda, que es abogada flagrante (gran actriz también), Grabois, que dijo saldría de caño, a la cabeza Luis D'Elía, el antigorra. Será un gobierno civilizado y de altísimos valores morales.

Roberto Rubén Sánchez

DNI 8.634.022