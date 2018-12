Autopista de la muerte

Según Wikipedia, una autopista se define como "una pista de circulación para automóviles, vehículos terrestres de carga y de pasajeros". Se diferencia de una ruta convencional, entre otras características, por poseer calzadas separadas para cada sentido, ser rápida y, principalmente, segura. Por este motivo existe el cobro de peaje. La autopista Rosario-Córdoba sólo cumple con tener calzadas separadas, pues muchos tramos, y en particular el de Roldán-Rosario, se encuentran en estado deplorable. Es la combinación perfecta para una gran tragedia vial. ¿No eran seguras las autopistas? ¿Para qué cobran peaje? A los empresarios sólo les interesan las ganancias, muy bien; pero el Estado ¿no debe obligarlos a invertir en el mantenimiento de las autopistas? ¿El Estado no nos tiene que cuidar? Lamentablemente, venimos de una Argentina donde los gobiernos de turno se hacen cómplices de empresarios inescrupulosos y la impunidad está a la orden del día. Me pregunto si habrá un costo para revertir esta cultura de corrupción. Ojalá no sean vidas humanas.

Beatriz Cacchione

DNI 16.745.051