Auditorías médicas docentes (II)

Quiero hacerme eco y apoyar totalmente los dichos de la carta de lectores del día 21 del corriente, firmada por el DNI 24.159.791, por ser exactamente así lo que está sucediendo. Hace años que los docentes sufrimos estas "auditorías" totalmente injustas y arbitrarias. Estando en reposo con un cuadro de bronquitis, habiendo solicitado la licencia en tiempo y forma, con certificado médico debidamente estampillado por el Colegio de Médicos (así lo exigen) y firmado por el médico interviniente, "sufrí" la famosa auditoría, en momentos en que me encontraba sola en mi domicilio, un viernes a las 19.30, con una temperatura invernal como la que corresponde a esta época del año. En primer lugar nunca escuché el timbre puesto que en mi domicilio no está al alcance, aunque la hojita tirada bajo la puerta dice escrito de puño y letra "toqué timbre"; también dice "llamé por teléfono", repito estaba sola y en cama por prescripción médica, por lo tanto el médico auditor concluyó que no estaba en mi domicilio e "injustificar la licencia". ¿Cómo podría haberlo atendido aunque lo hubiese escuchado?, cosa que no ocurrió. A raíz de esto el lunes fui al Ministerio, allí te hacen llenar un formulario, adjuntar todas "las pruebas" y esperar la resolución. En mi caso, sin mayor explicación, no dieron lugar al reclamo. Presenté un Recurso de Revocatoria que es lo que te queda por hacer en esos casos, del que aún no he obtenido respuesta. Todo esto de una arbitrariedad sin límites. Demás está decir que no son casos aislados, sino todo lo contrario. La palabra de un médico auditor que no constató, como corresponde, es suficiente para decir que no estaba en mi casa, y vale más que el formulario LM, sellado por el médico y el certificado médico. Realmente una burocracia totalmente injusta que se queda con parte del salario docente. ¿O será que ese es el objetivo? Recaudar, descontar a diestra y siniestra. Ojalá se tenga en cuenta la cantidad de reclamos que entran por mesa de entrada al Ministerio y se use otra metodología más justa y no la actual. Seguramente, cualquier docente que lea esta carta podrá contar una experiencia similar.

Susana Palermo

DNI 12.788.057

Respuesta a un mensaje de Whatsapp

Causó indignación el mensaje de watsapp que se publicó en este diario el jueves último, referido a la pérdida que sufrimos muchos panaderos de la ciudad y del país. A todos nos da pena ver comida en un contenedor de basura, pero mucho más para quien tiene que afrontar las pérdidas, el malestar y el estrés que causó un día tan caótico como el del domingo del Día del Padre. No es justo, de ninguna manera, que se diga tremenda barbaridad de alguien que apuesta a la producción y pierde mucho en cuestión de instantes por motivos ajenos a su empresa que "nadie" se hace cargo. Y tampoco lo es para las personas que tienen necesidades de alimentos recibir los mismos en mal estado. Si fueron a parar al contenedor es porque no estaban aptos para su consumo. Los empresarios panaderos necesitamos que se declare en emergencia la industria. La Asociación de Empresarios Argentinos apoya nuestro reclamo.

Ariel Nicolás Paglia

DNI 21.523.614

Secretario de la Asociación de Industriales Panaderos y Afines de Rosario

Rosario perdió su fiesta patria

El Día de la Bandera fue atípico y se vio deslucido por no poder contar con la presencia popular, de autoridades nacionales y funcionarios provinciales. Solamente estuvo la intendenta Mónica Fein, se izó la enseña patria, se cantó Aurora y el Himno nacional en el marco del acto más corto que se recuerde en esta fecha tan especial. Rosario perdió su fiesta popular, qué duda cabe. Sólo basta recordar que no hay desfile, por citar un ejemplo concreto. Cada 20 de Junio existe una politización del acto oficial por el Día de la Bandera, en lugar de hacer hincapié en el aniversario de la muerte de Manuel Belgrano, y la ciudad en la cual el prócer la enarboló por primera vez el 27 de febrero de 1812. Para colmo de males, es la primera vez que un presidente de la Nación está en Rosario el Día de la Bandera y decide no ir al Monumento. Insólito. Y como si esto fuera poco, Mauricio Macri habló en un club de la zona sur de narcotráfico y de los Moyano ante chicos de escuelas primarias. Patético. Los intereses políticos nuevamente estuvieron por encima de la celebración del Día de la Bandera. Ojalá se tome conciencia y el próximo año Rosario vuelva a tener su fiesta patria, como corresponde.

Marcelo Malvestitti