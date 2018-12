Atribuciones a la policía

En vista de la carta del comisario general (R) Mariano Savia, publicada el 11 del corriente en la que expresa su desagrado ante una opinión personal vertida en mi carta publicada el 6 de diciembre sobre la resolución 956/18, deseo aclarar que no fue mi intención ofender a los integrantes de alguna fuerza de seguridad sino el hacer notar que las capacidades a las que autoriza dicha resolución no son acordes a la actual formación para la tarea. No objeto ni el valor ni la voluntad de los efectivos pero sí su idoneidad para decidir sobre la vida o la muerte de un tercero en función de su apreciación de hechos o supuestos. Un texto ambiguo, poco claro, que aparenta atentar contra los derechos civiles de todos los argentinos no debe ser el escudo que justifique abusos de autoridad, o "gatillo fácil", pues la función de las fuerzas de seguridad no es el "hacer justicia"por mano propia sino evitar la violencia.

Karina Zerillo Cazzaro