Atisbos mortales

La ciudad está siendo acosada por “fenómenos” (de distintos orígenes) que atacan directamente a nuestra salud. Hace años que padecemos la invasión del humo de las islas. Me sumo con la presente a todos los reclamos de los medios y de los ciudadanos que escuchamos en estos último días. Pareciera que recién ahora los habitantes, las autoridades gubernamentales y hasta la UNR toman conciencia de esta alarmante situación. Esperemos que las gestiones impliquen resultados positivos a la brevedad. Pensamos que la paciencia y la pasividad, características que forman parte de nuestra idiosincrasia, han demorado esta situación. Los rosarinos tenemos que aprender a defendernos y a decir basta. Otra problemática es el dengue. Lo preocupante somos nosotros que, atendiendo al Covid-19, y no a esta epidemia que convive con nosotros diariamente y cada vez más. Enfermedad que puede llegar a ser grave y mortal. Las autoridades competentes municipales están abocadas a tratarla y seguirla desde hace mucho tiempo haciendo monitoreos estratégicos y trabajando in situ. Pero, insisto, está soslayado, no hay reacción, hay indiferencia de la gente. Proponemos mayor difusión, fundamentalmente de los medios. Por último, tendríamos que nombrar al Covid, controlado con inteligencia. No obstante conviene recordar que la pandemia no terminó y en nuestro país, principalmente, en Caba y en provincia de Buenos Aires, se vive uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Por cercanía e intercambio estamos aún en mucho peligro. Como conclusión, solicito a los rosarinos que estemos atentos a las normativas y disposiciones vigentes, que reclamemos por nuestros derechos y que seamos conscientes de todo lo que nos acecha. Para vivir con más tranquilidad, en estos momentos, debemos escuchar los comunicados oficiales.

Mabel Martínez

DNI 6.651.995

Reclamo a una obra social

El 10 de marzo pasado compré anteojos en una óptica que atiende por la obra social Galeno, aquí, en Rosario. Allí, como figura en la cartilla de mi plan, me dicen que Galeno me cubre un lente por año, pero que son 600 pesos. Cabe aclarar que este fue el lugar más económico que conseguí, luego de visitar y pedir presupuesto en otros. Ni lentes de cotillón se consiguen a ese precio. Me dirigí a la mencionada obra social e hice el reclamo. Aclaro que no es una cuestión estética ni de gusto, como parece considerar la obra social, cuando manifiesta no reconocer bifocales (como si uno pudiera elegir no ver de cerca o de lejos), que son los que lamentablemente demanda mi diagnostico: présbitas que además tienen miopía, hipermetropía o astigmatismo. De igual modo, 600 pesos tampoco cubren siquiera un solo anteojo. Luego de tres meses de espera, me responden que eso es lo que me van a cubrir. Entiendo que no se trata de una práctica de gravedad ni de urgencia, pero en estos momentos que estamos atravesando, donde la cuestión económica apremia, y que además tengo el derecho de percibir lo que mi cartilla dice brindar. Decido hacer pública esta situación que considero injusta y desconsiderada.

Luciana Belén López

DNI 24.980.303

Repuestos de autos

En estos días fui a comprar un repuesto de auto, específicamente una tapita de centro de llanta (un insignificante plástico con la marca de un automóvil del pueblo de armado nacional), un plastiquito que tiene un valor de 150 pesos comprado en un mercado de internet, o sea un repuesto, simple repuesto. Con el verso de ser “original”, una prestigiosa firma de la calle Paraguay, de nombre de corredor famoso, lo cobra 900 pesos (en la otra concesionaria importante de la calle Urquiza, 1.200 pesos). Ahora, cómo pude ser que haya una ganancia súper inflada (y así imagino que deben ser todos los repuestos), y después no quieren que haya mercado trucho. Por favor, dejen las pingües ganancias de lado y aggiornense con la economía del país.

Carlos Bianchi

DNI 13.093.800